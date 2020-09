chaleur de Miami a gagné Bucks de Milwaukee par 104-115 lors du premier match des Play-offs des demi-finales de la NBA Western Conference. Avec ce triomphe de chaleur de Miami, l’égalité se termine par un résultat de 0-1.

09/01/2020

On à 11:05

CEST

.

Au cours du premier quart, les joueurs des Milwaukee Bucks ont été les principaux protagonistes, ils ont fait la différence maximale (11 points) à la fin du quart et ont conclu avec un score de 40-29. Plus tard, au deuxième quart il a réduit les distances chaleur de Miami, qui s’est terminé par un score partiel de 23-31. Après cela, les rivaux ont atteint la pause avec un 63-60 au tableau de bord.

Au cours du troisième trimestre, les joueurs de chaleur de Miami Ils ont réussi à récupérer des points jusqu’à ce que le match revienne, ils ont atteint une différence de six points (84-90) et le quatrième s’est terminé sur un résultat partiel de 23-32 (86-92). Enfin, au cours du dernier quart-temps les joueurs de l’équipe visiteuse se sont distancés sur le tableau de bord, ils ont fait la différence maximale (11 points) à la fin du quart et le quart s’est terminé sur un résultat partiel de 18-23. Après tout cela, le match s’est terminé sur un résultat de 104-115 pour chaleur de Miami.

Pendant le match, ils ont mis en évidence Jimmy Butler et Goran dragic pour sa participation au jeu, après avoir obtenu 40 points, deux passes et quatre rebonds et 27 points, cinq passes et six rebonds respectivement. De son côté, l’équipe locale s’est démarquée Khris Middleton et Giannis Antetokounmpo pour ses actions pendant le match, avec 28 points, cinq passes et six rebonds et 18 points, neuf passes et 10 rebonds respectivement.

Les équipes se retrouveront lors du prochain match du deuxième match de la série. Consultez le calendrier complet de la NBA.