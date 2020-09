chaleur de Miami battre Bucks de Milwaukee par 114-116 au deuxième tour des Play-offs des demi-finales de la NBA Western Conference. Avec ce triomphe de chaleur de Miami, le match nul se termine par un résultat de 0-2.

Au premier quart, il y a eu plusieurs changements de leader sur le tableau de bord, en fait, les visiteurs ont réalisé un 10-2 partiel au cours du quart, bien que l’équipe visiteuse ait finalement fini par prendre ses distances et terminé avec un résultat de 29-38. Plus tard, au deuxième quart il a réduit les distances Bucks de Milwaukee, qui s’est terminé par un score partiel de 31-28. Après cela, les joueurs ont atteint la pause avec un 60-66 sur le tableau de bord.

Au cours du troisième quart-temps, les joueurs de l’équipe locale ont de nouveau réduit les distances sur le tableau de bord, en fait, ils ont réalisé un partiel au cours de ce quart de 11-1 jusqu’à conclure avec un résultat partiel de 26-24 et un total de 86-90. Enfin, au cours du dernier quart-temps, l’équipe locale a également comblé à nouveau l’écart sur le tableau de bord, même si cela n’a pas été suffisant pour gagner le match et le quart s’est terminé sur un résultat partiel de 28-26. Après tout cela, le match s’est terminé sur un score final de 114-116 pour chaleur de Miami.

Le triomphe de chaleur de Miami il était dû en partie grâce à 23 points, quatre passes décisives et cinq rebonds de Goran dragic et les 15 points, trois passes et neuf rebonds de Bam Adebayo. Les 29 points, trois passes et 14 rebonds de Giannis Antetokounmpo et les 23 points, huit passes et six rebonds de Khris Middleton ils n’étaient pas assez pour Bucks de Milwaukee pourrait gagner la partie.

