Les Rapaces de Toronto ils étaient très erratiques et perdus 112-94 lors du premier match de la demi-finale des éliminatoires de la NBA contre le Celtics de Boston, donc le coach de l’équipe, Nick infirmièrea déclaré que l’une des principales choses à faire sera d’impliquer davantage Pascal Siakam.

31/08/2020 à 03:31

CEST

.

«Je pense que nous essaierons toujours de l’impliquer dans tous les domaines, en tant que joueur de pole, en tant que tireur de saut, en tant que manager à l’écran et au rouleau, en tant que passeur à l’écran et au rouleau. Je pense que nous devons mélanger et varier, voire quelques isolats au dessus & rdquor ;.

De même, il a expliqué qu’ils devront travailler sur la coordination, notamment à l’offensive.

«Il y avait quelques situations vraiment évidentes. Il y avait un couple où les garçons étaient réprimés et nous avons juste couru double pour une raison quelconque, et nous avons laissé le joueur de coin là-bas.

De la même manière, il a déclaré qu’ils devaient aiguiser leur objectif dans leurs tirs, car ils avaient à peine fait 25% de leurs 3 et moins de 37% dans les buts sur le terrain.

« Quand on veut jouer en transition, il faut courir un peu plus fort, pousser un peu mieux le ballon, le lancer un peu en avant et être un peu plus agressif. »

De son côté, l’attaquant Pascal Siakam, a assuré qu’ils devront se concentrer davantage sur le jeu et mettre de côté toutes les questions extra-court qui ont été présentées ces derniers jours.

« C’est du basket-ball. Vous êtes là-bas, vous jouez. C’est quelque chose que nous aimons faire, nous le faisons depuis un moment. C’est évidemment difficile et vous ne voulez pas minimiser les choses qui se passent. Mais une fois que nous entrons sur le terrain, il est temps de jouer et nous devons faire de notre mieux », a-t-il déclaré.

Le deuxième match de la série se jouera ensuite Mardi, toujours dans les délais à confirmer.