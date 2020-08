Jaden McDaniels est l’un des acteurs du repêchage qui définit le plus les plafonds hauts et bas pour certains évaluateurs.

Espoir cinq étoiles à la sortie du lycée, McDaniels a montré des points positifs à l’université en tant que joueur avec un potentiel bidirectionnel et la capacité de gérer le ballon dans un cadre de 6 pieds 10 pouces, mais il a également eu du mal à prouver qu’il était prêt au niveau suivant.

Cela dit, Sam Vecenie de l’Athletic pense que l’Oklahoma City Thunder devrait «prendre un coup de circuit» et repêcher l’attaquant de Washington avec le choix n ° 25.

Le Thunder a (environ) un million de choix de première ronde à venir dans les métiers impliquant Paul George et Russell Westbrook. Ils peuvent se permettre de tenter un coup de circuit avec un joueur qui correspond aux outils qu’ils ont tendance à convoiter chez les joueurs. Traditionnellement, l’équipe a préféré des gars avec une bonne taille et une bonne longueur de position qui sont plus des athlètes pour le poste et qui ont un certain potentiel dans les deux sens. McDaniels coche beaucoup de ces cases.