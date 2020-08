Bucks de Milwaukee a gagné Orlando Magic 106-121 dans le quatrième match des Play-offs du premier tour de la NBA Eastern Conference. Après ce match, l’égalité demeure avec un résultat de 1-3 en faveur de Bucks de Milwaukee.

24/08/2020

On à 22:23

CEST

.

Au cours du premier trimestre Bucks de Milwaukee il était le principal dominant, avait une différence maximale de sept points (13-20) et a terminé avec un résultat de 18-22. Plus tard, le deuxième quart a eu plusieurs mouvements sur le tableau de bord jusqu’à ce qu’il se termine par un résultat partiel de 34-36. Après cela, les équipes ont atteint la pause avec un score de 52-58.

Au troisième quart, il y avait à nouveau des alternances sur le tableau de bord, qui se sont terminées par un résultat partiel de 29-26 et 81-84 au total. Enfin, au cours du dernier trimestre, les visiteurs ont à nouveau augmenté leur différence, en fait, ils ont réalisé un 15-0 partiel et ont atteint une différence de 19 points (83-102) et le trimestre s’est terminé avec un résultat partiel de 25- 37. Après tout cela, les rivaux ont clôturé le tableau d’affichage du match avec un résultat de 106-121 pour les joueurs de l’équipe visiteuse.

La victoire de Bucks de Milwaukee Il a construit sur 31 points, huit passes et 15 rebonds de Giannis Antetokounmpo et les 21 points, trois passes et 10 rebonds de Khris Middleton. Les 31 points, sept passes et 11 rebonds de Nikola Vucevic et les 19 points, une passe et huit rebonds de Terrence Ross ils n’étaient pas assez pour Orlando Magic pourrait gagner la partie.

Le prochain match fera face à nouveau Orlando Magic avec Bucks de Milwaukee dans le cinquième match de la série. Consultez le calendrier complet de la NBA.