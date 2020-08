La NBA reprend aujourd’hui la compétition après plusieurs jours de matchs reportés avec le cinquième match de ce premier tour de Playoffs entre les Orlando Magic et les Milwaukee Bucks. Le Magic a réussi à s’imposer dans le premier match du match nul, tandis que les Bucks ont remporté la victoire aux deuxième, troisième et quatrième matchs pour mener la série par un partiel de 3-1, avant que la compétition ne s’arrête. Aujourd’hui, le calendrier compétitif reprend avec un jeu qui peut marquer la prolongation d’un sixième match du match nul si le Magic l’emporte ou le classement des Bucks s’ils sont capables de répéter le triomphe.

Orlando Magic n’a pas été en mesure de répéter l’exploit du premier match de ce tour, dans les trois prochains et qui a conduit l’équipe à une situation limite; S’ils ne gagnent pas aujourd’hui, ils sont hors de la compétition et cela ajoute de la pression à un groupe qui a besoin d’une victoire. Dans le quatrième match, le meilleur buteur de l’équipe était Nikola Vucevic avec un total de 31 points, 11 rebonds et sept passes.

Les Magic sont douzième en attaque cette année grâce aux 107,8 points qu’ils marquent en moyenne, alors qu’ils sont treizième en rebonds, cinquième en passes décisives donnant une moyenne de 24,3 par match et douzième en défense car ils permettent aux rivaux de marquer en moyenne 115,8 points. à chaque rencontre. Le meilleur buteur de l’équipe est Nikola Vucevic avec une moyenne de 29,5 points et 10 rebonds, tandis que Terrence Ross ajoute 17,3 points et Markelle Fultz ajoute 11,5 points et 5,3 passes décisives. L’équipe a des pertes importantes comme Aaron Gordon, blessé le 5 août, Michael Carter-Williams et Jonathan Isaac.

Les Milwaukee Bucks ont joué le premier match de ce match nul avec beaucoup de problèmes et ont finalement perdu le match d’ouverture. De là, l’équipe a récupéré et a pu gagner trois matches d’affilée et si elle est capable d’ajouter une autre victoire aujourd’hui, elle se qualifiera pour les demi-finales de la compétition. Dans le quatrième match, le meilleur buteur de l’équipe était Giannis Antetokounmpo avec un total de 31 points, 15 rebonds et huit passes.

Les Bucks sont cinquièmes en attaque cette saison car ils marquent en moyenne 115,8 points, alors qu’ils sont troisièmes en rebonds, deuxième en passes décisives donnant une moyenne de 27,5 par jour et, en plus, ils sont cinquièmes en défense car ils limitent les rivaux à 107,8 points. . Le meilleur buteur de l’équipe est Giannis Antetokounmpo avec une moyenne de 31,2 points, 15,8 rebonds et 6,8 passes décisives, tandis qu’Eric Bledsoe ajoute 12 points et 6,3 passes et Brook Lopez contribue avec 12,8 points.

Orlando a eu ses chances de ralentir le match des Bucks, mais a finalement été clairement surpassé lors des trois derniers matchs et, malgré le nouveau schéma qui a fait que la compétition a pris trois jours pour redémarrer, nous voyons une victoire des Milwaukee Bucks ce nuit pour certifier le classement.

Jeu: Orlando Magic @ Milwaukee Bucks

Pari: Bucks Milwaukee (-13,5)

Cotes: 1.91

Mise: 5/10

Maison de paris: William Hill

____________________

Conseils: Jouez de manière responsable. Le jeu doit être compris comme un passe-temps et non comme un moyen de gagner de l’argent. N’utilisez jamais l’argent dont vous avez besoin ou pour recouvrer des dettes. Assurez-vous de bien comprendre les cotes avant de jouer. Vous pouvez apprendre tout ce que vous devez savoir sur les paris sportifs sur webapuestas.com.