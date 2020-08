Vendredi, la NBA et la National Basketball Player’s Association ont publié une déclaration commune indiquant à la fois le retour des éliminatoires à l’intérieur de la bulle samedi et l’institution d’un certain nombre d’actions convenues par les joueurs et les propriétaires.

Le communiqué de presse comprenait un trio d’engagements pour les propriétaires, mais peut-être aucun n’était plus grand, littéralement et métaphoriquement, que chaque arène devenant un centre de vote pour les élections futures.

«Dans chaque ville où la franchise de la ligue possède et contrôle la propriété de l’arène, les gouverneurs d’équipe continueront de travailler avec les responsables des élections locales pour convertir l’installation en lieu de vote pour les élections générales de 2020 afin de permettre une option de vote en personne sûre pour les communautés. vulnérable au COVID. Si une date limite est dépassée, les gouverneurs d’équipe travailleront avec les responsables locaux des élections pour trouver une autre utilisation liée aux élections pour l’installation, y compris, mais sans s’y limiter, l’inscription des électeurs et les panneaux de réception des bulletins de vote.

Cette décision est un engagement énorme pour chaque franchise et ville et est le résultat direct du refus des joueurs de jouer à des matchs à partir de mercredi. Actuellement, les Atlanta Hawks, les Detroit Pistons, les Milwaukee Bucks, les Sacramento Kings, les Houston Rockets, les Charlotte Hornets et l’Utah Jazz ont tous leurs arènes comme centres de vote.

Les Los Angeles Clippers ont annoncé vendredi que le Forum serait utilisé comme centre de vote. L’organisation à but non lucratif More Than A Vote de LeBron James a travaillé avec les Dodgers de Los Angeles pour transformer le Dodgers Stadium en centre de vote plus tôt ce mois-ci.

Les pélicans de la Nouvelle-Orléans, cependant, sont restés calmes vendredi. Pour être honnête, il pourrait y avoir diverses raisons pour lesquelles la franchise ne pouvait pas encore faire d’annonce. Le processus de transformation du Smoothie King Center en centre de vote ne serait probablement pas rapide et vendredi pourrait avoir été simplement le début. Il y a beaucoup d’obstacles qui devraient être franchis pour finaliser ce mouvement.

Cependant, le silence des pélicans ne se limite pas à vendredi.

Le 1er juin, Gayle Benson, propriétaire de Pelicans and Saints, a annoncé la création de la Social Justice Leadership Coalition, composée de Pelicans Lonzo Ball et JJ Redick et Saint Demario Davis. L’annonce est venue avec l’explication suivante de Benson:

«… Je suis fier d’annoncer que ces trois joueurs se joindront à moi dans une coalition de leadership pour la justice sociale nouvellement créée, au sein de notre organisation. Je souhaite la bienvenue à tous nos autres joueurs à se joindre également. Notre objectif sera de plaider pour les questions de changement quand et où nous le pourrons dans les communautés noires et brunes. Espérons que notre travail sera un modèle pour d’autres. Ils auront mon plein soutien. »

Depuis la création de la coalition, rien de concret ne s’est produit. Il pourrait y avoir des explications intéressantes au manque d’informations sur la coalition. Quelques semaines après la formation, survenue lors d’une pandémie mondiale, Redick et Ball sont retournés à la Nouvelle-Orléans avant de se rendre à Orlando pour participer à la reprise de la ligue. Davis était au milieu de la saison morte et impliqué dans son propre activisme.

Mais les actions de mercredi de la NBA consistant à faire grève et à ne pas saisir le tribunal ont mis la question de la justice sociale au premier plan et amènent à se demander où était la Social Justice Leadership Coalition?

La nouvelle de vendredi de franchises et de propriétaires s’engageant à transformer les arénas en centres de vote semble être le moment idéal pour mettre cette coalition en action. Et cela ne devrait être que le début d’un plus grand militantisme à travers la coalition. Compte tenu de la nature sauvage du monde en 2020, il est facile et juste d’annuler l’inaction de la coalition à ce jour.

Sinon, il semblerait que la création de la coalition ait été en grande partie une initiative de relations publiques qui n’était guère plus que du bout des lèvres.