L’attaquant des Houston Rockets et le vétéran respecté de la NBA P.J. Tucker s’est rendu sur Instagram jeudi pour célébrer son intronisation au Texas Athletics Hall of Honor à son alma mater, l’Université du Texas.

Tucker a joué trois saisons avec les Longhorns de 2003 à 2006. Le Texas a remporté au moins 20 matchs et a fait le tournoi de la NCAA au cours de chacune de ces années, y compris un groupe de 25 victoires qui est allé aux Sweet Sixteen en 2004 et une équipe de 30 victoires qui est allé à l’Elite Eight en 2006.

Voici un échantillon de sa biographie universitaire dans l’annonce officielle:

Sélectionné par la deuxième équipe All-America et le joueur de la conférence Big 12 de l’année en 2005-06, P.J. Tucker s’est avéré être la définition de la dureté et de la production efficace au cours de ses trois saisons avec les Longhorns (2003-06). Un partant de deux ans qui a vu le temps à l’aile et les positions d’avant en puissance malgré sa taille sous-dimensionnée à 6 pieds 5 pouces, il a disputé 87 matchs en carrière et pris 69 départs. Après ses trois années de carrière, Tucker s’est classé 18e de l’histoire de l’UT en carrière (1169 points), huitième en rebonds en carrière (714) et à égalité au cinquième rang en double-double en carrière (28).

Les plans d’une cérémonie d’intronisation officielle n’ont pas encore été fixés.

Maintenant âgé de 35 ans, Tucker est retourné dans l’État du Texas lorsqu’il a signé avec les Rockets avant la saison 2017-18. Il a réagi avec joie aux nouvelles du Hall of Honor dans un