Katelyn Mulcahy / .. Sur la photo: LeBron James

26 août 2020 à 22h20 HAE

Le ballon de basket-ball des séries éliminatoires est arrivé et nous avons une confrontation intrigante sur la côte ouest avec King James et The King of the Bubble.

LeBron James contre Damian Lillard.

Et devine quoi? Vous gagnerez 100 $ si l’un d’eux (ou l’un de ses coéquipiers) réussit au moins un 3 points dans le cinquième match!

Consultez les détails ci-dessous:

BetMGM Sportsbook

Offre: misez 1 $, gagnez 100 $ si les Lakers ou les Trail Blazers font un 3-pointeurs dans le jeu 5

Pariez maintenant: Cliquez ici

États disponibles: Colorado, Indiana, New Jersey, Virginie-Occidentale

C’est pour qui? Nouveaux utilisateurs

Avec une moyenne de 24 joueurs à 3 points par match entre ces deux équipes cette année, il y a probablement de meilleures chances que vous soyez frappé par la foudre que de perdre cette promotion.

Il y a de fortes chances que vous bloquiez les 100 $ dans les deux premières minutes du jeu.

Pour gagner cette centaine facile:

Cliquez sur ce lien

Déposez au moins 10 $

Faites un pari d’argent de 1 $ sur les Lakers ou les Blazers comme premier pari

Assez facile, je dirais.

Parier sur le basket-ball peut être difficile, surtout compte tenu de toutes les inconnues de l’environnement de la bulle. Cette promotion vous aidera à démarrer votre carrière de paris sur le basket-ball du bon pied.

