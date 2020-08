Le pivot Pau Gasol il était « fier » de ses collègues joueurs de la NBA pour leur réaction et leur protestation contre le racisme aux Etats-Unis, pour dire « jusqu’ici nous sommes venus ».

« C’est un moment critique, un moment où la société américaine se rend compte qu’après plus de 400 ans de discrimination raciale et de racisme dans ce pays, il est temps de dire que nous en sommes arrivés là », a-t-il déclaré ce vendredi dans «TVE».

De l’essence, qui est au chômage en convalescence après une longue blessure, a évoqué le boycott des «playoffs» entamé par une de ses anciennes équipes comme les Milwaukee Bucks et qui a laissé deux jours sans la NBA à Orlando.

Les joueurs ont ainsi réagi à une nouvelle vague de protestation contre le racisme dans le pays et réclamer des mesures politiques contre les abus de la police. Les manifestations se sont à nouveau multipliées dans tout le pays après les sept coups de feu que Jacob Blake a reçus dans le dos par un policier. La réaction à tous les niveaux a été énorme, et dans le cas de la NBA, elle a eu un impact particulier.

L’international espagnol a souligné le travail de la NBA pour «utiliser» leurs «voix pour aider à faire de ce changement une réalité». « Très fier de mes coéquipiers, des joueurs de la NBA, pour avoir franchi cette étape, qui a également conduit d’autres ligues et autres athlètes à se positionner et que cela se traduit par des changements positifs pour une société meilleure, plus juste et plus égalitaire » , m’a dit.

Après quelques jours de contestation, où la continuité de la compétition était même au rendez-vous, les joueurs ont décidé en votant de renoncer au boycott et la NBA reprendra ce samedi après la mise en place d’une coalition «justice sociale».