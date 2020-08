Paul George a passé la semaine dernière à être le plus gros punchline de la NBA. L’attaquant des Los Angeles Clippers a eu beaucoup de mal pendant les quatre premiers matchs de la série de son équipe avec les Mavericks de Dallas, devenant le premier joueur depuis 1960 à tirer à moins de 25% du terrain en trois matchs éliminatoires consécutifs.

Les blagues ont commencé à voler aux dépens de George. Internet n’oublie pas qu’il s’est surnommé «Playoff P» il y a quelques années. La critique s’adressait clairement à George. Il a posté des mèmes ringards sur son compte Instagram et désactivé les commentaires. Il a dit que son talent n’était pas de marquer le ballon. Alors que les critiques sur son jeu semblaient partiellement méritées alors que la série était à égalité 2-2 sur le buzzer-batteur immaculé de Luka Doncic, une partie commençait à devenir moche et personnelle.

Les Clippers avaient besoin de George pour être la meilleure version de lui-même dans le cinquième match de mardi soir, et George a livré. Il a terminé la soirée avec 35 points sur 12 tirs sur 18 depuis le terrain alors que Los Angeles a remporté une impressionnante victoire de 154-111. C’était le joueur que les Clippers attendaient.

Après le match, George a parlé de ses difficultés et de l’impact de la vie dans la bulle. «La bulle a eu le meilleur de moi», a déclaré George. «J’étais dans un endroit sombre.»

«La bulle a eu le meilleur de moi. … J’étais juste dans un mauvais endroit. J’ai trouvé mon chemin. Je suis revenu. » —Paul George sur ses difficultés lors des derniers matchs pic.twitter.com/PmegD7zU1d – ESPN (@espn) 26 août 2020

George a continué à expliquer comment il se sentait après le match, expliquant comment la boucle de rétroaction constante affectait sa santé mentale alors qu’il ne pouvait pas s’échapper vers le monde extérieur dans la bulle.

«J’ai sous-estimé la santé mentale, honnêtement. J’avais de l’anxiété. Un peu de dépression. Je suis juste enfermé ici … j’ai vérifié. «

Paul George de Clippers a déclaré avoir parlé à un psychiatre après la crise avant la percée du cinquième match: «Honnêtement, j’ai sous-estimé la santé mentale. J’avais de l’anxiété et un peu de dépression. Étant enfermé ici (dans la bulle), je n’étais tout simplement pas là. J’ai vérifié. » pic.twitter.com/rwOzAnxSKK – Ben Golliver (@BenGolliver) 26 août 2020

Bien à George d’avoir été suffisamment honnête et vulnérable pour admettre tout cela. C’est tellement puissant d’entendre parler de quelqu’un de sa stature. Il n’y a pas longtemps, les athlètes professionnels ne penseraient jamais à discuter de la santé mentale en public, mais des joueurs comme DeMar DeRozan et Kevin Love ont contribué à ouvrir la porte à une introspection honnête. Peut-être que les commentaires de George aideront le prochain athlète professionnel à ressentir la même chose.

Oui, George est très bien payé et très talentueux, mais il doit quand même être si difficile de passer chaque jour dans la bulle. Être tenu à l’écart de vos amis et de votre famille, vivre tous les jours dans une chambre d’hôtel, ne pas avoir personne ni aucun endroit où vous pouvez vous échapper pendant des mois … tout doit être si difficile.

Il y a une tonne de pression sur George pour produire si les Clippers veulent atteindre leurs aspirations de championnat. Il est considéré comme l’un des meilleurs joueurs de la NBA pour une raison et il a montré dans le cinquième match qu’il était capable de se montrer à la hauteur. Même encore, la façon dont il se sentait est tout à fait normale et il n’y a pas de quoi avoir honte. Les mauvais jours arrivent et la vie continue. Beaucoup de gens se débattent actuellement étant donné l’état du monde. Le plus important est de donner la priorité à votre propre bien-être.

Paul George et les autres athlètes qui vivent leur vie dans une bulle doivent avant tout prendre soin d’eux-mêmes. C’est merveilleux de l’entendre garder les choses en perspective.