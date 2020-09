Pour la première fois depuis son arrivée à la Conférence de l’Ouest il y a trois saisons, Paul George jouera au deuxième tour des séries éliminatoires, lui donnant plus de chances d’exorciser les démons des séries éliminatoires et les blagues «Playoff P» qui le hantent.

Avec Kawhi Leonard et George (dans une certaine mesure) en tête, les Los Angeles Clippers se sont qualifiés pour les demi-finales de la Conférence de l’Ouest contre les Denver Nuggets, troisième tête de série, ou Utah Jazz, sixième tête de série, après avoir battu Luka Doncic et les Dallas Mavericks parvenus en six. jeux dans leur série de premier tour.

Mais il y a un peu plus d’une semaine, George luttait puissamment contre les Mavs, ce qui remettait en question la possibilité que les puissants Clippers se dirigent vers un bouleversement de premier tour.

Les performances médiocres de George ont commencé dans le match 2 et ont atteint un point culminant dans le match 4, lorsque le six fois All Star a terminé avec seulement neuf points sur un tir 3 en 14 dans un match où Doncic a frappé un buzzer-battant 3 points en prolongation. pour nouer la série à deux matchs chacun.

Dans le processus, le produit Fresno State, âgé de 30 ans, a marqué l’histoire de la NBA, mais pas du bon genre, devenant le premier joueur à tirer à moins de 25% du terrain en trois matchs consécutifs depuis Bob Cousy en 1960:

D’ELIAS: Paul George est le premier joueur à tirer moins de 25% en 3 matchs éliminatoires consécutifs depuis Bob Cousy en 1960 (min. 10 FGA chaque match). pic.twitter.com/unYBKetLOZ – Statistiques et informations ESPN (@ESPNStatsInfo) 24 août 2020

George a reconnu que faire face à l’anxiété et à la dépression dans la bulle de la NBA l’affectait. Ses coéquipiers de Clippers sont restés à ses côtés et l’ont encouragé.

Pourtant, ce n’était sûrement pas ce que Leonard envisageait d’être son partenaire superstar lorsqu’il a quitté le champion en titre des Toronto Raptors pour rejoindre les Clippers en agence libre. Los Angeles avait besoin de la meilleure version de Paul George pour prendre la tête de la série à Dallas, et il s’est finalement présenté dans le cinquième match.

Dans son meilleur match des séries éliminatoires pour les Clippers, George a marqué 35 points dans le cinquième match, tirant 12 en 18 sur le terrain et 4 en 8 du centre-ville. C’était le genre de performance que tout le monde attendait de lui depuis son arrivée à Los Angeles en provenance du Thunder d’Oklahoma City.

Alors que George se débattait pour une nuit de tir de 6 contre 19 dans le sixième match, les Clippers s’occupaient des affaires et éloignaient les Mavs de lui. C’est une bonne chose que Kawhi Leonard ait pris le relais, car une défaite aurait entraîné un examen plus minutieux de l’histoire des séries éliminatoires de George.

Mais à quel point les critiques en séries éliminatoires de Paul George sont-elles fondées?

Cette dernière série n’a certainement pas aidé le cas de George. Lors de leurs deux défaites, il n’avait en moyenne que 18,5 points sur un tir de 7 en 31. Il a également eu deux terribles performances de tir lors de victoires, en plus d’une performance exceptionnelle (match 5) et d’une performance stellaire (match 1). La star des Clippers a en moyenne 18,5 points, 6,8 rebonds et 4,0 passes décisives tout en ne tirant que 35,8% au total et 27,5% à partir de 3 terrains de la série.

Ces chiffres sont bien inférieurs aux statistiques des séries éliminatoires de George lorsqu’il a joué aux côtés de Russell Westbrook pendant deux saisons et 11 matchs combinés en séries éliminatoires pour le Thunder d’Oklahoma City. Avec OKC, George a en moyenne 26,5 points, 7,2 rebonds et 3,1 passes décisives tout en tirant 42,1% au total et 34,3% sur 3 points. Ce sont des chiffres respectables en séries éliminatoires.

Cependant, le Thunder n’a jamais dépassé le premier tour, perdant en six matchs contre l’Utah Jazz en 2018 et tirant sa révérence en cinq matchs l’année dernière contre Damian Lillard et les Portland Trail Blazers. Alors que les chiffres globaux des séries éliminatoires de George avec le Thunder semblent corrects, il est difficile de ne pas se souvenir des mauvais.

Paul George n’a eu que cinq points dans une performance de tir de 2 pour 16 contre les Jazz dans le sixième match de leur série de premier tour, qu’ils ont perdue de seulement cinq points. George et Joe Ingles avaient participé à toutes les séries, et l’attaquant de Jazz a pris le dessus sur PG-13 dans ce match d’élimination.

Ensuite, il y a eu la série de premier tour en 2019 contre les Blazers, qui s’est terminée sur un tir de Lillard pour les âges pour gagner le match et la série pour Portland. Une image indélébile créée par ce moment des séries éliminatoires montrait George essayant de bloquer le vainqueur de la série de Lillard, Lillard saluant le Thunder, puis PG-13 disant plus tard que c’était un «mauvais coup».

Ce qui s’est perdu dans le pandémonium après ce match, c’est que George a en fait terminé avec 36 points, réalisant 14 de ses 20 tirs dans le processus. Il a en fait bien joué pendant la majeure partie de la série (28,6 points par match), fournissant un soutien suffisant à Russell Westbrook tout au long. Pourtant, ses pourcentages de tirs n’étaient pas excellents (43,0% dans l’ensemble, 32,3% sur 3 points), il est donc juste de lui reprocher une deuxième sortie consécutive au premier tour.

En remontant encore plus loin, Paul George a connu ses moments de gloire avec les Indiana Pacers. George a pu atteindre la finale de la Conférence Est à deux reprises, perdant en sept matchs en 2013 et en six matchs l’année suivante contre le Miami Heat dirigé par LeBron James. George a joué un rôle clé tout au long de ces séries éliminatoires.

En 2015-2016, George a présenté une performance dominante au premier tour dans une série passionnante de sept matchs contre les Raptors de Toronto. Il a enregistré 27,3 points, 7,6 rebonds et 4,3 passes décisives par match tout en tirant 45,5% du terrain et un impressionnant 41,9% sur 3 points. La saison suivante, il a accumulé 28,0 points par match et a tiré 42,9% sur 3 points au premier tour contre les Cleveland Cavaliers de LeBron, mais c’était quand même un balayage de quatre matchs et il a eu du mal à tirer dans l’ensemble (38,6%).

George a également connu des moments difficiles lors des courses vers la finale de la Conférence Est. Il a eu l’une de ses pires performances en séries éliminatoires contre le Heat lors du septième match de la finale de la Conférence de l’Est 2013, terminant avec seulement sept points sur un tir 2 en 9 dans une défaite décourageante de 23 points pour Indiana. C’est ce qui se rapproche le plus de la finale de la NBA dans sa carrière à ce jour, et lorsque les projecteurs sont aussi brillants, des moments comme celui-là restent facilement dans l’esprit des gens. George a beaucoup mieux joué à la fin de la finale de la Conférence de l’Est 2014, mais même des moments de brillance comme ceux-ci sont éclipsés par ses luttes.

Comme la plupart des autres stars de la NBA, George a eu un mélange de performances excellentes et inférieures à la moyenne en séries éliminatoires. Cependant, on ne peut nier que sa performance globale en séries éliminatoires a chuté par rapport à la saison régulière. Pour sa carrière, il a en moyenne 20,0 points, 6,4 rebonds et 3,1 passes décisives tout en tirant 43,3% au total et 38,1% sur 3 points en saison régulière. Pour les séries éliminatoires, ces chiffres sont de 20,0 points, 7,2 rebonds et 3,9 passes décisives par match sur 41,7% de tirs depuis le terrain et 35,2% sur 3 points.

Paul George n’a tout simplement pas été en mesure d’élever suffisamment son niveau de jeu en séries éliminatoires et, trop souvent, il a fait d’énormes ratés dans des situations cruciales. Il n’est peut-être pas aussi mauvais en séries éliminatoires que les gens le pensent, mais son curriculum vitae mérite des critiques, surtout compte tenu du surnom autoproclamé de «Playoff P». Il a cependant une chance de faire taire ces critiques en aidant les Clippers lors d’une course de championnat.