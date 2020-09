LaMelo Ball est le type de perspective que les directeurs généraux adoreront pour une raison simple: le potentiel. Au fil des années, les directeurs généraux ont cimenté et perdu des emplois en recrutant des joueurs à fort potentiel.

Bien qu’il y ait place pour le débat sur le niveau de plancher de Ball, il y a peu de débat sur le potentiel dont il dispose. Bill Reiter de CBS Sports, cependant, est récemment apparu dans une émission de radio locale à Charlotte pour discuter de Ball, des Hornets et de l’endroit où il pourrait tomber dans le prochain projet.

« Quelques GM avec qui j’ai parlé aiment LaMelo Ball et disent qu’il est un joueur vraiment talentueux et si le front office des Hornets ressent la même chose et si Mello est là, vous gardez ce choix … »

En fonction de qui et du nombre de directeurs généraux considèrent Ball sous cet angle, cela pourrait conduire à une guerre d’enchères pour les équipes qui cherchent à se négocier en tête du repêchage de la NBA 2020. Divers projets de simulation et prévisions commerciales ont vu les guerriers baisser ainsi que les Hornets.

Compte tenu de la situation actuelle en zone arrière de Charlotte, cela pourrait être considéré comme une option viable pour échanger et faire avancer Graham et Terry Rozier de Devonte. Mais il est rare d’avoir la chance de décrocher un joueur avec le potentiel vedette de Ball et cela pourrait suffire à persuader l’équipe de tenter sa chance sur Ball.