Personne ne veut être balayé en NBA, en particulier lors du premier tour. Malheureusement, pour les 76ers de Philadelphie, c’est exactement ce qui s’est passé car ils n’ont pas pu surmonter la blessure de Ben Simmons et ils ont été évincés par les Boston Celtics dimanche après-midi.

Ce fut une saison de déceptions, criblée de drames et de blessures, mais ils étaient juste là dans quelques matchs de cette série et ils ne pouvaient tout simplement pas la clôturer.

«C’est frustrant», a lancé le chef d’équipe Joel Embiid. «On a eu beaucoup de blessures et puis pendant les playoffs, on rate un gros morceau à Ben surtout défensivement. Au cours de la saison à jouer contre Boston, il a joué un rôle important en particulier en défendant Jayson (Tatum). C’était juste une saison étrange. Un endroit où nous pouvons tous regarder en arrière et avoir beaucoup de regrets. »

Josh Richardson, qui venait du Miami Heat, n’était pas satisfait de la performance de l’équipe et a même critiqué l’entraîneur Brett Brown après le match. Les Heat sont une équipe axée sur la culture et le travail acharné et les Sixers ne semblaient jamais être sur la même longueur d’onde en matière de responsabilité et de choses de cette nature.

«Je suis assez énervé. Je suis vraiment énervé », a expliqué Richardson. « Je ne suis pas de bonne humeur. Je ne suis pas heureux. Je ne suis pas ici pour des victoires morales. Nous avons eu des hurlements et je n’en suis pas content. C’est ce que c’est. »

Tobias Harris a eu lui-même une série difficile car il n’a pas été en mesure de trouver le rythme dont il avait besoin pour aider les Sixers dans cette série jusqu’à ce qu’il soit trop tard pour exprimer beaucoup de déception. Philadelphie lui a versé une grosse somme en 2019 dans l’espoir de devenir l’un des meilleurs joueurs des séries éliminatoires et il n’était pas bon dans cette série.

« Déception. Il est difficile de perdre avec toutes les circonstances », a expliqué Harris. «Toutes les variables. Ben tombe en panne et avec tout ce qui se passe, c’est difficile. Déçu parce qu’en tant que compétiteur, vous voulez gagner, vous voulez réussir en séries éliminatoires et avoir une course, et j’avais l’impression que nous avions assez de talent pour faire cette course et nous ne l’avons pas fait. C’est juste frustrant et décevant à la fin de la journée. «

Les Sixers se dirigent maintenant vers une intersaison remplie de nombreuses questions auxquelles répondre et des changements inévitables se profilent à l’horizon.