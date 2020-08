Pendant la pause de la NBA, Spencer Dinwiddie est entré dans la liste et le plus grand bavardage de tous les temps alors que les fans de basket-ball essayaient de traverser une période sans sports en direct.

À la manière typique de Dinwiddie, il a ébouriffé des plumes parce qu’il ne faisait pas simplement la queue avec tout le monde. Le meneur des Brooklyn Nets a proclamé que Kareem Abdul-Jabbar est «le GOAT de basket-ball» – parce que Dinwiddie a pris en compte le curriculum vitae pré-NBA du légendaire grand homme, ainsi que celui qu’il a élaboré en tant que professionnel.

Mais Dinwiddie comprend qu’Abdul-Jabbar est souvent exclu de la conversation GOAT. En fait, il a une théorie expliquant pourquoi c’est le cas – et il pense que l’inclusion de Kawhi Leonard dans la conversation à l’avenir pourrait être affectée pour la même raison.

Le secret? Leurs chaussures.

Dinwiddie a expliqué lors d’une session de questions-réponses Twitter sur la NBA sur le compte Twitter de TNT avec l’ancien joueur de la NBA Channing Frye et l’hôte Taylor Rooks:

S’il cherchait à être le meilleur de tous les temps, au point de Channing, avoir probablement un peu plus de production de saison régulière, un peu plus de flash, un peu plus de piquant. De plus, il aurait probablement dû rester signé avec Nike. Nike est la plus grande entreprise de marketing de l’histoire du monde, en particulier en ce qui concerne la plus grande conversation de tous les temps sur le basketball. Si vous regardez tous les meilleurs athlètes qui sont passés et que les gens disent participer à la conversation GOAT, quel est le dénominateur commun? Nike. Kareem Abdul-Jabbar était Adidas et il est de loin le meilleur basketteur de tous les temps si vous regardez au lycée, au collège professionnel. Personne ne se soucie de lui du tout. Soyons réalistes ici.

racontez l’histoire mieux que quiconque. Kawhi, avec New Balance, ils vont l’enterrer. Il ne sera jamais dans la plus grande conversation de tous les temps.