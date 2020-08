Les Celtics de Boston ont probablement frappé la salle de cinéma avec une ferveur renouvelée maintenant qu’ils savent où dans le repêchage de la NBA 2020 ils choisiront avec certitude, le choix n ° 14 rejoignant les n ° 26 et 30 après l’achèvement de la NBA 2020. Tirage au sort.

Mais quelles perspectives les experts pensent que les Celtics sont intéressés à prendre la 14e place au classement général?

Ce choix, dû à Boston par les Memphis Grizzlies lors d’un échange en 2015, était parmi les six premiers protégés, et jusqu’à récemment, la plupart supposaient que les Grizzlies feraient les séries éliminatoires, offrant une sélection quelques choix plus loin dans le repêchage.

Et dans la plupart des saisons, ce n’est pas vraiment une différence.

Mais, dans ce projet, la plupart des prospects très prometteurs seront probablement hors de la table avant même la fin de la loterie.

En supposant que l’équipe n’emballe pas ces choix pour progresser dans le repêchage, quels joueurs les analystes pensent-ils que les Celtics devraient rédiger au n ° 14, et que disent-ils à leur sujet?

Jetons un coup d’œil à certains des joueurs les plus populaires projetés sur les Celtics dans des brouillons populaires.

Aleksej Pokusevski – attaquant / centre – Olympiacos B (Grèce)

Si Boston veut prendre un grand swing – et être sûr que personne ne le bat – ils pourraient utiliser le choix n ° 14 sur le grand homme croate Aleksej Pokusevski.

Poku, comme on l’appelle parfois, est peut-être la seule perspective en dehors de la loterie avec une vraie star à l’envers… et beaucoup de risques dans son cadre incroyablement léger.

Photo de Marcel Engelbrecht / NurPhoto via .

Enregistrement à seulement 200 livres. en dépit d’être un vrai 7 pieds, le potentiel de buste au niveau NBA n’est pas petit. Mais le gain potentiel pour les Celtics pourrait en valoir la peine, selon Sam Vecenie de l’Athletic:

«Pokusevski est… considéré comme un jeu intéressant à long terme alors que la ligue continue de rechercher l’espacement entre les étages de la zone avant. Surtout, la compétence la plus traduisible ici est son tir. Pokusevski prend des clichés à haut degré de difficulté et possède une mécanique de cavalier incroyablement fluide pour quelqu’un de sa taille. Son manche est un peu absurde pour un 7 pieds. Il bouge comme une aile et a une envergure de 7-3.

Saddiq Bey – attaquant – Villanova

Bey est l’une des ailes les plus intrigantes de la gamme probable de Boston. Bien que son plafond ne soit peut-être pas aussi élevé que quelques autres dont nous parlerons sous peu, ce n’est pas si loin non plus.

En fait, l’attaquant de 6 pieds 8 pouces est l’un des joueurs les plus populaires se moquant de Boston, comme vous pouvez le voir dans les commentaires ci-dessous:

Vincent Carchietta-USA TODAY Sports

«Bey a été le meilleur joueur des Wildcats avec une deuxième campagne d’évasion, avec une moyenne de 16,1 points et un tir de 45% sur 3 points. Il serait la personne idéale en tant que joueur de rôle dans n’importe quelle équipe de la NBA. » – Scott Gleeson (USA AUJOURD’HUI)

«Les ailes en 3 et D font fureur dans la ligue maintenant, et Bey a un contributeur instantané écrit partout sur lui. Il peut garder plusieurs positions … et c’est le genre de joueur intelligent et de caractère qui correspond à la culture gagnante des Celtics. » – Zach Brazziler (New York Post)

«Sans doute la meilleure aile 3 et D du repêchage, il a tiré 45% la saison dernière pour les Wildcats, mais c’est sa défense que les équipes adorent. Bey peut défendre 1-5, et le mettre aux côtés de Jaylen Brown rend les Celtics formidables défensivement sur l’aile. – Jason McIntyre (FOX Sports)

Devin Vassell – attaquant – Florida State

Devin Vassell, de l’État de Floride, est un autre prodige tridimensionnel avec un profil similaire et une boîte à outils offensive plus large.

L’aile raide de 6 pieds 7 pouces a besoin de plus de muscle sur son cadre, mais il n’y a pas grand-chose à cogner, comme l’attestent les évaluations suivantes:

Jeremy Brevard-USA TODAY Sports

«Devin Vassell a été décrit comme l’une des options les plus sûres du repêchage parce qu’il projette comme une pièce de rotation digne de confiance, tout comme Brandon Clarke l’a fait la saison dernière … Vassell n’a presque jamais retourné le ballon, il a tiré 41,5% sur 3 et sa note offensive était troisième -le meilleur parmi les sous-classes de haut niveau. – Bryan Kalbrosky (Rookie Wire / USA AUJOURD’HUI)

«Boston a fait un travail incroyable en rédigeant la longueur et l’athlétisme sur l’aile et en développant des joueurs avec ces traits en joueurs précieux. Devin Vassell … long et habile et se projette comme une aile 3-D qui peut jouer avec sa longueur sur l’aile et qui n’a pas besoin du ballon entre ses mains pour être efficace. » – Kyle Boone (CBS Sports)

Kira Lewis – meneur – Alabama

Avec un peu de chance, les Celtics pourraient trouver une sauvegarde (et, s’ils ont de la chance, un remplaçant) pour le gardien de point de départ Kemba Walker avec le 14e choix au total, et Lewis de 6 pieds 3 pouces pourrait être ce joueur.

Marvin Gentry-USA TODAY Sports

Bien que l’inquiétude suscitée par le genou de Walker au sujet de la pause semble largement exagérée pour le moment, elle souligne la nécessité de trouver le prochain meneur de l’équipe dans les perspectives à moyen terme, comme indiqué ici:

«Les Celtics peuvent donner la priorité à l’obtention d’un PG de sauvegarde dans un repêchage chargé de points prometteurs … Au cours du dernier mois de la saison (neuf matchs), il a récolté en moyenne 23,2 points, 6,7 passes décisives, 3,7 tableaux, 1,8 interceptions et 2,8 fait 3 points, tandis que tournage à 49% depuis le terrain et au nord de 46% depuis le centre-ville. » – Tommy Beer (Forbes)

Cole Anthony – meneur – Caroline du Nord

Cole Anthony est à peu près aussi proche de la plus grande énigme du repêchage 2020 que n’importe quelle perspective, se moquant entre les cinq premiers et le dernier tiers du premier tour.

Si Boston le considère plus comme le premier que le second comme un premier choix précédent dont la valeur a été affligée par les circonstances plus que par l’habileté, il ne serait pas du tout surprenant de voir le général de 6 pieds 3 pouces se décrocher.

Compte tenu de leur bilan avec de tels joueurs, cela pourrait être un pari solide, comme l’ont noté ces deux analystes:

Rob Kinnan-USA TODAY Sports

«Anthony était enthousiasmé en tant que troisième choix potentiel à la sortie du lycée avant une saison de première année décevante en Caroline du Nord qui a été alourdie par un ménisque déchiré … Il est impressionnant dans le pick-and-roll, mais sa coupe idéale au Le niveau suivant devrait être de jouer le ballon à côté d’un initiateur offensif dynamique. Sa taille amènera des questions défensives, mais Anthony a toujours été un rebondeur de qualité et un perturbateur dans les voies de dépassement. – Ricky O’Donnell (Nation SB)

«Anthony était largement considéré comme l’un des cinq meilleurs choix potentiels avant sa première année à l’UNC, mais une campagne désastreuse a fait chuter son stock de repêchage… Il est toujours un joueur offensif talentueux qui peut briser les défenseurs et obtenir des seaux sur le dribble. Il offrirait aux Celtics un buteur micro-ondes sur le banc derrière Kemba Walker. – Jordan Greer (The Sporting News)

Aaron Nesmith – attaquant – Vanderbilt

Nous terminerons avec un favori de The Celtics Wire, Aaron Nesmith de Vandy.

Bien qu’il y ait pas mal de risque à rédiger une aile très mobile qui dépendra de cette mobilité pour atteindre son plafond absolu, son tir à 3 points à haute fréquence et à volume élevé a également établi un plancher assez élevé.

Bien qu’il y ait au moins des preuves que la lance de feu de Nesmith s’est faite au détriment d’une concurrence inférieure, il est difficile de discuter avec une précision de 52,2% à 8,2 tentatives par match:

© Calvin Mattheis / Actualités

«T ne peut pas être ignoré qui a fait 52,2% des 115 3 points qu’il a tenté la saison dernière. C’est un pourcentage incroyable qui devrait bien se traduire au niveau suivant, où la prise de vue en périmètre n’a jamais été aussi valorisée. Au-delà de cela, Nesmith … peut peut-être garder trois positions différentes au niveau suivant – bien que sa rapidité latérale devrait s’améliorer pour cela. – Gary Parrish (CBS Sports)

«Nesmith… n’est pas aussi efficace pour créer sur le ballon, classé au 95e centile ou mieux, en tirant hors des spots et hors écran. »- Jonathan Wasserman (Rapport Bleacher)