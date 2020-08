Victoire très confortable de Rapaces de Toronto avant Filets de Brooklyn par 150-122 qui permet aux hommes de Nick Nurse de mettre le 4-0 en faveur dans le match nul et de rencontrer Celtics de Boston en demi-finale de la Conférence Est.

Dans le jeu, la grande différence qui existe entre ces Nets diminués et certains Celtics très confiants, avec un jeu spectaculaire et qui veulent se battre pour leur deuxième anneau consécutif, a été revu.

La différence était si grande sur le tableau de bord dès le deuxième quart-temps que Nurse a pu se permettre de reposer ses hommes (Pascal Siakam était le seul à avoir joué plus de 30 minutes). Ainsi, les meilleurs hommes sont sortis du banc: Normal Powell a terminé le duel avec 29 points et Serge Ibaka avec 27 points et 15 rebonds.

Soirée record. @ TangerineHoops Game Highlights Regarder: https://t.co/5FwP41DiGP pic.twitter.com/c7vZ5vb5PW – Toronto Raptors (@Raptors) 24 août 2020

Parmi les partants, le meilleur était Siakam avec 20 points et 10 passes décisives. OG Anunoby est resté à 10 points et Marc Gasol et Fred VanVleet ont cloué leurs statistiques: 9 points, 4 rebonds et 5 passes.

Dans les Nets, qui en ont trop fait dans la bulle après le démantèlement général de l’effectif, le meilleur a été une nouvelle fois un Caris LeVert tonique qui avant de partir en vacances a signé une carte de 35 points, 6 rebonds et 6 passes décisives.

Maintenant, une grande égalité à l’Est entre deux des équipes les plus en forme et les mieux joueuses: Boston Celtics vs. Raptors de Toronto. Il est difficile de trouver un favori étant donné que le facteur du terrain n’existe pas. Nous attendons avec impatience une série longue et spectaculaire.