La grève des joueurs de la NBA a donné lieu à un certain nombre de réunions passionnées et émouvantes au cours des deux derniers jours. L’entraîneur des Dallas Mavericks, Rick Carlisle, faisait partie de ces réunions, tout comme l’entraîneur-chef des Clippers, Doc Rivers.

Carlisle dit que lui et Rivers n’étaient pas les seuls impliqués dans ces réunions. Selon l’entraîneur-chef des Mavs, cinq entraîneurs-chefs et un directeur général étaient impliqués dans les réunions des joueurs.

« Je ne vais pas entrer dans les détails des réunions auxquelles j’ai participé », a déclaré Rick Carlisle, avant tout. «J’étais à toutes les réunions et je vais dire ceci. J’ai eu le privilège d’être invité à la réunion d’hier avec Doc Rivers, Nick Nurse, Erik Spoelstra, Brad Stevens et Masai Ujiri. Nous étions six entraîneurs et directeurs généraux invités.

«En tant qu’ancien joueur et ancien membre actif de l’association des joueurs, j’étais tellement fier de ce que les joueurs ont accompli lors des rencontres d’hier. J’étais fier de la façon dont ils ont pu résoudre la situation avec la propriété et ils en sont sortis avec. Une nouvelle coalition de la justice et beaucoup d’actions immédiates qui peuvent se produire maintenant en ce qui concerne le vote, la législation et une vaste liste de choses, ce qui a été très constructif. Ce fut deux jours difficiles. Ce fut deux jours très difficiles. Beaucoup de choses en suspens, mais la décision des joueurs de continuer à jouer est très importante historiquement et le combat continue à partir d’ici.

À partir des détails publiés au cours des deux derniers jours, les joueurs ont élaboré des changements tangibles que les propriétaires d’équipe et les représentants de l’État pourraient apporter immédiatement. Vendredi matin, la nouvelle a été annoncée que chaque arène de la NBA deviendrait un centre de vote pour les élections de novembre.

Rick Carlisle a également abordé un certain nombre d’autres choses que ses Mavericks cherchaient à changer dans leur ville de Dallas et dans leur État d’origine au Texas. En collaboration avec une organisation appelée «Mother Against Police Brutality», les Mavs ont réussi à interdire les étranglements à Dallas et travaillent actuellement sur une autre loi qui interdirait également de tirer sur un véhicule en mouvement à Dallas.

Il y a beaucoup plus de mouvements à venir, et ce combat se poursuivra pendant des mois et des années, mais la NBA se met à la pointe du changement dans notre société, avec de nombreux autres sports emboîtant le pas.