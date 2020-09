La version actuelle des Philadelphia 76ers est terminée après un balayage extrêmement décevant de la première manche aux mains des Boston Celtics, mais il y a encore d’anciens Sixers qui jouent dans la bulle. L’un d’eux est un membre clé et une réussite de The Process.

Robert Covington, qui a passé un peu plus de quatre saisons à Philadelphie, a été envoyé aux Timberwolves du Minnesota dans le cadre de l’échange de novembre 2018 de Jimmy Butler à Philadelphie. Les Wolves l’ont ensuite renvoyé aux Rockets de Houston avant la date limite des échanges de février et il a joué un rôle énorme pour Houston dans leur victoire de la série 1 contre le Thunder d’Oklahoma City.

Covington a récolté 21 points et 10 rebonds lors de la victoire de Houstons dans le septième match contre le Thunder et il a terminé la série avec une moyenne de 13,3 points, 5,7 rebonds, 2,4 interceptions et 1,6 blocs. Il a également tiré 24-en-48 de profondeur-50% -pour la série car il était un tireur fiable à 3 points tout en devant également affronter Steven Adams d’Oklahoma City dans l’alignement de petites balles de Houston.

Échanger Covington en 2018 était une décision intelligente car cela a permis aux Sixers de faire appel à un talent majeur comme Butler, mais avec Philadelphie incapable de garder Butler, échanger un précieux joueur 3-et-D fait très mal en ce moment. Le pourcentage de tir au-delà de l’arc est une douleur qui coupe un peu plus profondément compte tenu des difficultés des Sixers en séries éliminatoires.

Covington et les Rockets iront affronter les Lakers de Los Angeles en demi-finale de l’Ouest. Il devra fournir plus de production à l’attaque et affronter LeBron James et Anthony Davis.