Au milieu du troisième quart du cinquième match de samedi, les Houston Rockets ont perdu l’as défensif vétéran P.J. Tucker en raison d’une expulsion à la suite d’une bagarre entre Tucker et Dennis Schroder d’Oklahoma City.

Même compte tenu de la valeur habituelle de Tucker, cela n’a pas compromis les Rockets de ce côté-là du terrain. (La perte de Schroder, qui a mené le Thunder en marquant lors de ses victoires dans les matchs 3 et 4, a peut-être également aidé.)

Lors de la victoire 114-80 de Houston (score de la boîte), qui était la plus grande marge en séries éliminatoires de l’histoire de la franchise, les Rockets ont dominé le Thunder par une écrasante avance de 66-35 en seconde période. Pour le match, Oklahoma City n’a tiré que 31,5% du terrain et 7 sur 46 à 3 points (15,2%), et ils ont retourné le ballon 18 fois au-dessus d’un sommet de la série.

L’un des facteurs de différence des deux côtés du terrain était Robert Covington. L’attaquant vétéran, qui commence aux côtés de Tucker dans la zone avant de Houston, a marqué 22 points sur 6 tirs sur 11 sur 3 points (54,5%), et il a également eu sept rebonds et trois interceptions. Les Rockets ont obtenu un +36 à ses 31 minutes, ce qui était le meilleur de tous les joueurs du cinquième match.

«Covington a une grosse deuxième mi-temps», a déclaré l’entraîneur-chef Mike D’Antoni.

Covington a maintenant tiré 50% ou mieux à partir de 3 points dans chacun des trois derniers matchs de la série éliminatoire du premier tour. «Je suis juste resté dans mon rythme et tout, étant trouvé aux bons endroits», a déclaré Covington après le match. «La confiance a toujours été au rendez-vous, il faut juste en voir quelques-uns entrer. Quand j’ai fait ça, le panier s’est ouvert encore plus et au fur et à mesure que le match continuait, chaque tir que j’ai tiré me sentait vraiment bien. «

En ce qui concerne la défense de Houston, qui a dominé en seconde période après avoir accordé 31 points au deuxième quart, Covington a déclaré:

La principale chose dont nous voulions parler était de revenir à montrer ce mur. Nous savons que leur équipe aime conduire, donc pour être vraiment efficaces, nous devons aider nos gars, ne pas les laisser sur une île. Nous avons fait du bon travail en parlant et en coupant les lecteurs. Ils arrivaient à leur place en première mi-temps, mais en seconde période, nous nous sommes vraiment enfermés. Nous ne voulions vraiment pas jouer et une fois que nous avons pris l’avance, tout a coulé après.

Les Rockets ont limité l’attaquant du Thunder Danilo Gallinari, qui était le meilleur buteur de l’équipe en saison régulière 2019-2020, à un point le plus bas de la saison (sur un lancer franc technique) avec 0 sur 5 en 22 minutes.

Covington et les Rockets ont l’occasion lors du sixième match de lundi de remporter la série et d’avancer au deuxième tour. Historiquement, dans les séries éliminatoires de la NBA à égalité après quatre matchs, le vainqueur du cinquième match a finalement remporté la meilleure des sept séries plus de 80% du temps.