Les joueurs des Houston Rockets et d’Oklahoma City Thunder ont conjointement décidé de ne pas jouer le cinquième match de mercredi de leur série de premier tour dans les séries éliminatoires de la NBA, comme l’a rapporté pour la première fois Shams Charania de ..

La décision fait suite à un choix des Milwaukee Bucks de boycotter le cinquième match de leur série contre les Orlando Magic pour le meurtre de Jacob Blake, qui a eu lieu dans la grande région de Milwaukee.

Blake, un homme noir de 29 ans qui vit à Kenosha, dans le Wisconsin, a été abattu plusieurs fois dans le dos par des policiers dimanche alors qu’il se penchait dans un SUV. La police répondait à un appel de conflit familial.

Blake est dans un état stable, paralysé de la taille aux pieds, selon son père et Ben Crump, l’avocat de la famille. Blake n’était pas armé. Trois de ses six enfants étaient dans la voiture lorsque les coups de feu ont été tirés.

L’indignation suscitée par le tournage de Blake survient environ trois mois après la mort de George Floyd à Minneapolis et une vague de protestations associée début juin, qui a amené certains joueurs de la NBA à se demander s’il fallait redémarrer la saison 2019-2020 – de peur que cela pourrait détourner l’attention du mouvement «Black Lives Matter».

Quant aux Rockets and Thunder, dont la série reste bloquée à deux matchs chacun, on ne sait pas quand elle reprendra. La décision mutuelle de boycotter est intervenue après que les gardes All-Star et les vétérans de la NBA Russell Westbrook et Chris Paul se soient rencontrés dans un couloir arrière du site de l’arène de Disney World, apparemment en tant que représentant principal de chacune de leurs équipes.

La NBA a publié un communiqué mercredi soir indiquant que les matchs seraient reportés, bien qu’une nouvelle date n’ait pas encore été publiée.