Après un début difficile pour les éliminatoires de la NBA 2020 – perdant le premier match du premier tour contre les Portland Trail Blazers – les Lakers de Los Angeles ont renversé la vapeur et ont dominé le reste du parcours, menant à une victoire de la série 4-1.

Maintenant, ils auront un défi plus difficile en magasin pour eux pour les demi-finales de la Conférence Ouest alors qu’ils affronteront les Houston Rockets.

Malgré d’immenses difficultés lors des huit matchs de classement, les Lakers ont très vite trouvé leur chemin contre les Trail Blazers. Ils ont profité d’une équipe sous-dotée et vraiment surpassée, menant à de grosses victoires.

En cinq matchs, les Lakers ont tenu une attaque dangereuse qui a marqué en moyenne 115,0 points par match pendant la saison régulière à seulement 106,6. Ils avaient également une note nette pour la série de 10,4, se classant au troisième rang parmi toutes les équipes du premier tour.

Seuls les Raptors de Toronto et les Celtics de Boston – qui ont balayé leurs adversaires – sont mieux classés.

L.A. doit maintenant porter son attention sur le style en petite boule des Rockets, qui ont complètement redéfini les cinq positions cette saison en échangeant la plupart de leur grand homme. Ils ont plutôt opté pour PJ Tucker au centre, une expérience qui a conduit à un succès surprenant jusqu’à présent.

Bien qu’ils aient été défiés au premier tour par le Thunder, ils ont pu les dépasser et poseront désormais un défi unique aux Lakers post-lourds.

Les Lakers ayant éliminé Portland bien avant la fin de la série Rockets-Thunder, L.A. s’est beaucoup reposé avant de commencer ce qui sera sans aucun doute une série difficile.

Le premier match du meilleur des sept matchs aura lieu vendredi et suit le modèle de la bulle avec des matchs joués tous les deux jours.

Les Lakers ont trouvé le succès dans leur plan de match contre Damian Lillard et CJ McCollum. Cependant, James Harden et Westbrook sont une bête complètement différente, et la défense du périmètre sera plus importante que jamais.

Peut-être qu’une réduction des minutes pour JaVale McGee et Dwight Howard – ainsi que la réintroduction de Rajon Rondo dans la rotation – feront partie des ajustements nécessaires. Quoi qu’il en soit, l’entraîneur-chef Frank Vogel est confiant dans la capacité des Lakers à jouer petit si nécessaire.

Calendrier des Rockets vs Lakers et infos TV pour le premier tour

Vendredi 4 septembre: Match 1, Lakers vs Rockets, 18 h, ESPN

Dimanche 6 septembre: Match 2, Lakers vs Rockets, 17h30, ABC

Mardi 8 septembre: Match 3, Lakers @ Rockets, 18h, TNT

Jeudi 10 septembre: Match 4, Lakers @ Rockets, à déterminer, TNT

Samedi 12 septembre *: Match 5, Lakers vs Rockets, à déterminer, ESPN

Lundi 14 septembre *: Match 6, Lakers @ Rockets, à déterminer, TNT

Mercredi 16 septembre *: Match 7, Lakers vs Rockets, à déterminer, TNT

