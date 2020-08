Rockets contre Thunder Odds

Cotes des fusées

-5,5 [BET NOW]

Cotes du tonnerre

+5,5 [BET NOW]

Moneyline

-240 / + 198 [BET NOW]

Plus / Moins

226 [BET NOW]

Temps

21 h 10 ET

la télé

TNT

Les Houston Rockets ont fait un pas de plus pour se qualifier pour le deuxième tour des séries éliminatoires avec une victoire 114-80 sur le Thunder d’Oklahoma City samedi soir.

Les Oddsmakers ont établi les Houston Rockets comme favoris de 5,5 points dans le sixième match avec un plus / moins de 226.

Oklahoma City peut-il éviter l’élimination pour éviter sa quatrième sortie consécutive au premier tour? Ou Houston se qualifiera-t-il pour les demi-finales de la Conférence Ouest pour affronter les Lakers de Los Angeles?

Houston Rockets

Russell Westbrook est revenu dans l’alignement lors du sixième match après avoir raté les deux dernières semaines en raison d’une blessure au quad, mais il ne ressemblait guère à lui-même. Bien qu’il ait terminé 3 en 13 sur le terrain avec sept passes et six rebonds, sa présence a certainement eu un impact sur les Rockets.

Bien que Luguentz Dort ait fait un travail solide pour défendre James Harden au début de cette série, il a vu sa cote défensive et sa cote nette diminuer depuis sa première apparition dans le match 2. Harden a fourni 31 points, cinq passes décisives et deux rebonds sur 11-of-. 14 tournages en 28 minutes, ce qui nous a montré que Dort ne faisait pas l’impact qu’il était au départ. Les Rockets ont obtenu une performance typique jusqu’à une variance de trois points, tirant 19-48 à partir de trois points (39,6%) et Robert Covington est allé 6-en-11 derrière l’arc.

L’histoire de ce match était la défense de Houston. Bien que la présence de Dort ait rendu les choses plus faciles, ils ont fait un travail solide pour défendre les isolements et oser Oklahoma City pour les battre derrière l’arc.

Oklahoma City Thunder

L’offensive d’Oklahoma City ne leur donne tout simplement pas une chance de se battre dans cette série. L’histoire du cinquième match était la défense de Dort sur Harden. Dans le match 5, les Rockets ont essentiellement rendu Dort injouable en raison de son incapacité à contribuer à l’infraction. Les Rockets ont complètement ignoré Dort, emballé la peinture, enlevé les voies de circulation, laissant le Thunder jouer efficacement 4 contre 5 sur le côté offensif du sol. Dort a terminé 3 sur 16 sur le terrain et a été 0-9 à trois points. De plus, les Rockets ont laissé le Thunder tirer loin de derrière l’arc et ils ont fini de tirer 7-46 (15,2%), ce qui est la pire note de l’histoire des séries éliminatoires de la NBA.

La formation de départ d’Oklahoma City avec Dort, Chris Paul, Danilo Gallinari, Steven Adams et Shai Gilgeous-Alexander a joué 11 minutes ensemble et a obtenu une note offensive de 62,5 avec une note nette de -79,2. Ce fut une tempête parfaite de mauvais jeu de la part des partants d’Oklahoma City alors que Gilgeous-Alexander et Gallinari ont contribué cinq points combinés sur un tir 2 en 13 et le Thunder en tant qu’équipe tirant à seulement 31,5% du terrain.

J’ai fait l’hypothèse à tort que l’entraîneur-chef du Thunder, Billy Donovan, abandonnerait ou limiterait considérablement les alignements avec Steven Adams en fonction de leurs performances au cours de cette série. Malheureusement, cela n’a pas été le cas. Le Thunder a une cote offensive de 97,4 et une cote nette de -16,2 avec Adams au sol dans cette série et pourtant il a toujours une moyenne de 29 minutes par match et partant.

Les Thunder repèrent efficacement les points des Rockets en commençant Adams car ils ont perdu le premier quart des cinq matchs de cette série. La combinaison de Dort et Adams a été désastreuse pour le Thunder car elle a facilité la défense des Rockets avec deux non-tireurs au sol. Après avoir perdu seulement trois points à la mi-temps, ils n’ont marqué que 18 points au troisième quart et une manche 19-2 des Rockets après la mi-temps a effectivement mis fin au match.

Malheureusement, Oklahoma City mène une bataille difficile. Dort est sur le sol pour défendre James Harden et Steven Adams devrait fournir une protection de la jante, mais il est clair que leur présence ne fait pas beaucoup de différence sur le plan défensif. La façon dont Oklahoma City équilibre la défense de cette équipe des Rockets et le score déterminera si cette série va au match 7 ou si elle quittera la bulle.

Analyse des paris

Bien que cette ligne soit un peu élevée à mon goût, je ne vois aucune raison de choisir contre les Houston Rockets à cet endroit. Avec le Thunder repérant les Rockets en tête dans chaque match en jouant à Adams et Dort, on a l’impression que le Thunder d’Oklahoma City est en train de mourir.

Comment le Thunder équilibre-t-il la défense de James Harden avec un score en attaque? En cinq matchs, Billy Donovan nous a montré qu’il allait jouer contre Adams plus de 25 minutes, même si cela nuit à l’offensive d’Oklahoma City.

Il a fallu aux Rockets 30% de tir derrière l’arc dans le jeu 3 ainsi qu’un chiffre d’affaires entrant pour Oklahoma City pour remporter la victoire dans le jeu 3. Il a également fallu aux Rockets une fiche de 4 à 19 sur une plage de trois points au 4ème quart du match. 4 pour l’Oklahoma pour gagner par 3. Il est évident que le chemin vers la victoire d’Oklahoma City mise sur les mauvaises nuits de tournage des Rockets. Avec les Rockets rendant Dort injouable et Oklahoma City n’ayant aucune réponse, cette série devrait se terminer ce soir.

Le choix: Fusées -5,5