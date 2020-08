De nombreux fans de la NBA ne connaissent peut-être pas Royce White, mais l’histoire est de son côté. Et selon l’ancien choix de première ronde des Houston Rockets, Draymond Green et LeBron James se sont trompés.

Les joueurs de la NBA ne devraient pas jouer.

Les commentaires de White font suite à la première apparition de Green sur . en tant que contributeur. Dans une interview avec Jake Tapper, Green a présenté ses arguments en faveur du fait que les joueurs de la NBA seraient mieux au service de la réforme de la justice sociale en jouant plutôt qu’en s’assoyant.

James – qui a admis sur TNT samedi soir qu’il envisageait de ne pas revenir au tribunal – a également fait l’objet de critiques voilées de la part de White.

White – un choix de première ronde des Houston Rockets en 2012 – a fini par n’avoir qu’une tasse de café en NBA. En dépit d’être un joueur assez talentueux, immédiatement après avoir été rédigé, des rapports ont commencé à circuler selon lesquels White et le front office des Rockets avaient un conflit lié aux termes de son contrat.

À l’époque, il avait été rapporté que White avait des problèmes d’anxiété liés au vol, et peu de temps après, il est devenu un défenseur de la sensibilisation à la santé mentale. Au total, White ne jouerait que trois matchs pour une équipe de la NBA. Il a finalement été échangé par les Rockets aux 76ers de Philadelphie, qui l’ont renoncé.

Des années plus tard, le commissaire Adam Silver, Kevin Love et Paul George ont tous reconnu qu’il y a des tonnes de joueurs de la NBA qui souffrent de problèmes de santé mentale, et c’est devenu un sujet de préoccupation pour de nombreuses équipes de la ligue.

Donc, malgré le fait que White ne soit jamais devenu une superstar de la NBA, c’est quelqu’un dont l’opinion a un certain poids – il est respecté dans la fraternité.

Et si vous demandez à White, Green et James méritent d’être critiqués. Les joueurs de la NBA n’auraient pas dû mettre fin à leur protestation et n’auraient pas dû accepter de saisir le tribunal et de reprendre les Playoffs NBA 2020.

White en a dit autant à TMZ, apparaissant dans un épisode de TMZ Sports Roundtable avec Brandon Marshall de la NFL et Angel McCoughtry de la WNBA.

L’ancien joueur de la NBA Royce White dit que son ami Draymond Green a tout simplement tort de dire que les joueurs de la NBA devraient continuer les séries éliminatoires … expliquant pourquoi tout le monde doit sortir de la bulle dès que possible !! … «Il se trompe, il est hors du chemin avec ça», a déclaré White à propos de Draymond… «Il ne s’agit plus de campagnes de sensibilisation. Faites votre rapport aux premières lignes. Si vous ne pouvez pas vous présenter aux premières lignes, envoyez de l’aide… White a également eu des conseils pour LeBron James – «Allez à Akron Ohio. Marchez avec le peuple. Restez là jusqu’à ce que quelque chose change vraiment, et s’ils choisissent d’être complètement violents, laissez votre corps étendu dans la rue quand ce sera fini. «

S’il y a une chose à apprécier chez White, c’est qu’il n’a toujours pas eu peur de dire ce qu’il pensait. À cet égard, il est en fait assez similaire à Draymond Green, qui se réfère à Green comme «l’ami» de White.

À la suite de la manifestation des joueurs de la NBA, la ligue a accepté de s’impliquer un peu plus dans la réforme de la justice sociale, notamment en facilitant l’utilisation de ses bâtiments et de ses installations comme sites de scrutin le jour du scrutin.

De toute évidence, cependant, White pense que les joueurs de la ligue, y compris Green et James, auraient pu faire mieux.