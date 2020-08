Après des semaines de travail avec un quad droit tendu, le garde All-Star Russell Westbrook est enfin en bonne santé et prêt à revenir aux Houston Rockets pour le cinquième match de samedi de leur série éliminatoire contre Oklahoma City.

Mais sans les dernières actions de la NBA liées à la justice sociale, il dit qu’il ne serait pas du tout sur le terrain – même en bonne santé.

«Je suis ravi de jouer. Mais je suis plus excité que nous jouions pour une cause, que nous soyons d’accord pour nous assurer qu’il y a de l’action », a déclaré Westbrook, 31 ans, qui a pris la parole lors des entraînements par équipe de vendredi.

C’était la première disponibilité médiatique pour l’ancien MVP et neuf fois NBA All-Star depuis qu’une IRM du 12 août a révélé sa souche quad. «S’il n’y avait pas d’accord, il n’y a pas d’action pour aller vers certaines des choses dont nous avons parlé en tant que joueurs… moi personnellement, je ne jouerais pas», a-t-il déclaré.

Plus tôt vendredi, la NBA et la National Basketball Players Association (NBPA) ont publié conjointement une déclaration avec des mesures à prendre pour soutenir davantage la justice sociale et l’égalité raciale. L’un de ceux-ci – la conversion des arènes en sites de vote pour l’élection présidentielle américaine de 2020 – a déjà été confirmé par les Rockets pour avoir lieu à Houston.

Suite à la récente fusillade policière de Jacob Blake, un homme noir non armé dans le Wisconsin, les joueurs de la NBA ont effectivement fait grève mercredi dans le but de pousser la ligue et ses propriétaires à les aider davantage sur les questions liées à la justice sociale. Comme Westbrook voit les choses, cela a clairement fonctionné.

«Je pense que nous avions tous besoin d’une pause», a déclaré Westbrook vendredi. «Émotionnellement, physiquement, mentalement. Je pense que la pause était pour une cause plus grande, pour tous les problèmes sociaux de notre monde aujourd’hui. Sur la base des récents meurtres et fusillades de la police, cela nous a permis d’utiliser notre plateforme.

Westbrook a noté que la pause s’est rapidement étendue à d’autres ligues sportives professionnelles américaines, notamment la WNBA, la MLB et la LNH.

«Une fois la NBA arrêtée, tout le reste s’est arrêté», a déclaré Westbrook. «Nos voix ont été entendues. Cela montre la puissance. … Nous voyons l’impact, nous voyons le changement qui se produit.

Aucun match éliminatoire de la NBA n’a eu lieu mercredi, jeudi ou vendredi, et les premiers matchs reportés du premier jour (y compris le cinquième match de la série du premier tour entre les Rockets et le Thunder) se joueront enfin samedi. Ce match sera le premier match des séries éliminatoires de Westbrook en 2020.

Mais Westbrook n’était pas d’humeur à parler de basket-ball vendredi. Il souhaitait que sa discussion reste centrée sur les plus gros problèmes à résoudre, ainsi que sur les progrès qu’il pense être réalisés.

«C’est une bénédiction incroyable», a déclaré Westbrook à propos des manifestations de cette semaine. «Dieu m’a mis dans cette position pour une raison. Pas seulement pour jouer au basket, mais aussi pour utiliser ma plateforme pour aider d’autres personnes. »

Westbrook s’est personnellement impliqué dans le mouvement «Black Lives Matter» après la mort de George Floyd à la fin du mois de mai, parlant même en personne lors d’une manifestation près de sa ville natale de Los Angeles. Avec le mouvement dans l’esprit des joueurs de la NBA plus que jamais après la fusillade de Blake, Westbrook se dit déterminé à utiliser son immense plateforme pour continuer à faire pression pour le changement dans les semaines et les mois à venir.

«J’ai regardé la vidéo», a déclaré Westbrook. «C’est navrant. C’est quelque chose que vous ne pouvez pas expliquer, et c’est quelque chose qui ne va pas. … Il frappe à la maison pour de nombreuses raisons. J’ai grandi dans le centre-sud de Los Angeles. J’ai de la famille et des amis qui ont été victimes de brutalités policières. J’ai été au courant de tout. … Je voulais trouver un moyen d’aider et de faire des changements.

Même au-dessus de sa liste extrêmement longue de réalisations en NBA, ce changement est ce pour quoi Westbrook veut que l’on se souvienne le plus.

«J’ai toujours pensé à l’héritage», a déclaré Westbrook. «Que signifie votre héritage? S’agit-il uniquement de basket-ball? Je ne pense pas que le mien concerne le basket-ball. Je pense que le mien consiste à redonner, à avoir un impact et à inspirer, et à trouver des moyens de faire ce qui est bien. «

«Nos communautés noires souffrent depuis de nombreuses années», a-t-il déclaré. «Je sens qu’il est de mon devoir de veiller à ce que nos Noirs et nos communautés mal desservies soient entendus, et je vais faire tout ce qui est en mon pouvoir pour que cela se produise. Je m’assure de faire partie de l’histoire, d’une manière positive. Que ce soit cinq ans, 10 ans, 20 ans plus tard, je peux regarder en arrière et dire: «J’en faisais partie. Je fais de mon mieux. »

La vidéo complète du commentaire poignant de Westbrook avant la pratique des Rockets de vendredi peut être visionnée ci-dessous.