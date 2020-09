La star des Los Angeles Lakers, LeBron James, a initialement qualifié cela de boycott. La star des Houston Rockets, Russell Westbrook, n’est pas d’accord.

Alors que Westbrook est d’accord avec la récente décision de la NBA de suspendre les matchs éliminatoires pendant trois jours – il dit qu’il ne serait pas retourné jouer sans d’autres mesures prises par la ligue et ses propriétaires pour promouvoir la cause de la justice sociale – il n’est pas d’accord avec le Terme «boycotter».

Après la victoire de Houston dans le cinquième match de samedi, qui a également servi de débuts aux séries éliminatoires de Westbrook pour 2020 après une souche de quad droit, le neuf fois All-Star de la NBA et MVP 2017 a été interrogé sur les événements de la semaine. Lorsqu’un journaliste a utilisé l’expression «boycott», Westbrook l’a rapidement corrigé avant d’offrir une nouvelle approbation du mouvement des joueurs.

Voici comment s’est déroulé l’échange:

Journaliste: Nous venons de retour d’un boycott historique. Westbrook: Pas un boycott. Utilisez un libellé différent. Ce n’était pas un boycott.

Le journaliste a ensuite demandé à Westbrook – qui porte «Black Lives Matter» sur le dos de son maillot lors de la bulle «NBA» – ce qui a changé depuis le dernier mouvement des joueurs de la ligue. Il a répondu:

Cela ne fait que deux jours. Cela va prendre du temps, mais tant que nous avons une compréhension, en tant que joueurs et en tant que propriétaires, cela prendra du temps. Nous traversons une période difficile. Pas seulement nous en tant qu’athlètes, mais dans le monde aujourd’hui. Avec les élections à venir, et COVID, et tant de gens et de jeunes frères qui perdent la vie, c’est une période folle. Il vous suffit de prier et de rester reconnaissant et de trouver des moyens d’utiliser notre plate-forme pour toucher le plus de gens possible.

Quant à la terminologie, de nombreux experts du travail semblent être d’accord avec Westbrook, notant que le terme boycott remonte aux consommateurs.

En revanche, le mouvement des joueurs de la NBA – en tant qu’employés – serait mieux décrit comme une protestation ou une grève.

Quoi qu’il en soit, Westbrook semblait assez heureux d’être de retour sur le terrain de basket. La victoire de 34 points de Houston sur Oklahoma City lors du cinquième match a été la plus importante de loin dans un match éliminatoire de l’histoire de la franchise, et Westbrook a joué un rôle clé dans son retour avec énergie et leadership.

Westbrook et les Rockets ont l’occasion lors du sixième match de lundi de remporter la série et d’avancer au deuxième tour. Historiquement, dans les séries éliminatoires de la NBA qui étaient à égalité après quatre matchs, le vainqueur du cinquième match a finalement remporté la meilleure des sept séries plus de 80% du temps.