Chris Paul, star d’Oklahoma City, et les Houston Rockets en tant qu’organisation ont eu un passé compliqué en ce qui concerne l’arbitre de la NBA Scott Foster. Cette histoire sera revisitée lors du match 7 de mercredi de la série éliminatoire du premier tour, puisque Foster a été désigné par la NBA comme chef d’équipe. Les autres officiels du jeu sont Pat Fraher et Tony Brown.

Les Rockets ont une fiche de 0-7 à leurs sept derniers matchs en séries éliminatoires dirigés par l’arbitre vétéran, tandis que Paul a une fiche de 0-9 à ses neuf derniers matchs.

Si les fans des Rockets recherchent un présage positif, il convient de noter que leur dernière victoire en séries éliminatoires de la NBA avec Foster en tant qu’officiel est survenue contre Paul – lors du sixième match des demi-finales de l’Ouest 2015 contre les Clippers de Paul.

Les tensions ont atteint leur paroxysme au cours des saisons 2017-18 et 2018-19, en particulier après que Foster ait fait partie de l’équipage pour le controversé match 7 de la finale de la Conférence Ouest 2018 contre Golden State. Des mois plus tard, les Rockets ont publié un audit de l’examen interne des arbitres de la NBA sur les jugements du match 7 ainsi que les valeurs de points attendues pour chaque appel manqué. Ces données suggèrent que Houston aurait dû gagner, selon l’équipe.

En ce qui concerne Foster en particulier, voici une sélection de citations précédentes de la superstar de Paul et Houston, James Harden.

Janvier 2018, après une technique donnée à Paul:

Ouais, Scott Foster à son meilleur, tu vois ce que je veux dire? Il n’échoue jamais. Certains d’entre eux, vous pouvez avec. Vous devez juste comprendre qui vous pouvez et vous ne pouvez pas. J’ai un technicien ce soir. Je suis là-bas en disant: «C’est Scott, c’est Scott», et j’ai une technologie. C’est de l’histoire là-bas. Lui l’homme. C’est pour cela qu’ils paient pour voir.

Février 2019, après un match sur la route contre les Lakers de Los Angeles dans lequel Paul et Harden se sont chacun échappés:

Je ne sais pas quoi faire d’autre. J’ai rencontré la ligue avec lui. Je ne sais pas quoi faire d’autre.

Houston n’a pas tenté de lancer franc dans les 20 dernières minutes du match, contre 17 lancers francs pour les Lakers au cours de cette période. Foster a commis 18 fautes dans ce match – 12 sur les Rockets et seulement six pour Los Angeles. Sept de ces 12 sont arrivés au quatrième trimestre décisif.

Harden, qui critique rarement les officiels, est allé plus loin en disant que Foster ne devrait pas être autorisé à arbitrer les matchs de Houston:

Scott Foster mec, je ne parle jamais vraiment d’arbitrage mais juste impoli et arrogant. Je veux dire, tu ne peux pas lui parler pendant tout le match. Ce n’est même pas cet appel. C’est qui il est à cet étage. C’est assez frustrant. Vous ne pouvez pas avoir de conversation. Vous obtenez une technologie. L’an dernier, en post-saison, lors de la finale de la Conférence de l’Ouest, je pense qu’il a arbitré quelques-uns de nos matchs. Cela persiste. Il faut l’examiner. Bien sûr, c’est personnel. Pour sûr. Je ne pense pas qu’il devrait plus pouvoir arbitrer nos matchs, honnêtement.

Ces commentaires ont valu à Harden une amende de 25 000 $ de la part de la NBA.

Plus récemment, cependant, il y a eu des signes en ce qui concerne Paul et les Rockets que les tensions de longue date pourraient s’atténuer.

Foster a arbitré le deuxième match des demi-finales de la Conférence Ouest de la saison dernière entre les Rockets et les Warriors, et ce match s’est largement déroulé sans controverse. Puis, plus tôt cette saison lors d’un match de décembre 2019, Paul a convaincu Foster d’appeler un retard de jeu technique dans la dernière seconde sur un adversaire au maillot non rentré.

Le Thunder traînait par deux à l’époque, et ils ont fini par égaliser le match au buzzer et gagner en prolongation.

«Un peu fou, hein?» Paul a dit lorsqu’on lui a demandé après le match que Foster avait fait cet appel. «Mon agent m’a déjà envoyé un texto.»

Même ainsi, compte tenu de l’histoire, ce sera toujours un point de discussion populaire mercredi soir. Le match 7 entre les Rockets et le Thunder débute à 20h00. Central, avec une diffusion nationale sur ESPN et une version régionale (avec les annonceurs de Houston) sur AT&T SportsNet Southwest. Le vainqueur accède au deuxième tour des séries éliminatoires pour affronter les Lakers.