À l’heure actuelle, tout le monde a donné son avis et son opinion sur les 76ers de Philadelphie alors qu’ils ont été balayés du premier tour par les Boston Celtics. Ce fut une fin décevante pour une saison globalement frustrante pour les Sixers.

Ils ont joué le premier tour sans l’aide de Ben Simmons et cela a certainement joué un rôle dans leur balayage. Ils ont raté le jeu d’élite qu’il apporte sur le côté défensif et la capacité de pousser le ballon en transition et de terminer à la jante en attaque. Si une équipe manque son meilleur joueur, des choses comme celle-ci se produisent.

Cependant, même sans Simmons, il est inacceptable d’être balayé au premier tour des éliminatoires. Surtout contre les Celtics rivaux, rien de moins.

« C’est dur. Les fans de Philly savent ce que signifie cette rivalité », a déclaré le jeune Shake Milton. «Je sais à quelle profondeur cela monte dans votre sang et vos veines. Chacun de nous doit entrer dans l’intersaison en sachant ce qui s’est passé et en le laissant nous inciter à être meilleurs.

Deux gros problèmes dans cette série, à part le manque de tir de Philadelphie, était le fait que les Sixers avaient des problèmes loin du Wells Fargo Center et que Boston obtenait beaucoup de rebonds. En raison de leur présence dans la bulle, les Sixers n’ont pas pu avoir de match à domicile traditionnel dans les jeux 3 et 4 et c’était un gros problème.

«Je ne sais toujours pas comment nous pouvons être 29-2 au Wells Fargo Center et il est surprenant de voir comment nous pouvons jouer si mal sur la route et avoir un raté au premier tour des éliminatoires», a réfléchi le directeur général Elton Brand. «Bien sûr, ne pas avoir Ben Simmons qui a mené la NBA dans les vols, le top 5 des déviations et la façon dont il obtient la pénétration et termine à la jante, cela nous aurait beaucoup aidé. Ça fait mal de ne pas avoir Ben, mais je ne veux pas trouver d’excuses. Je suis en train de faire une évaluation approfondie de la manière d’améliorer cette équipe et de passer à la phase suivante. «

Les Sixers doivent maintenant déterminer quelle est la meilleure décision à prendre pour aider la franchise à se remettre sur la voie de la lutte pour un championnat.