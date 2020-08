Les Philadelphia 76ers sont au milieu d’une intersaison qui pourrait changer la trajectoire de leur chemin actuel vers un titre NBA. Cependant, il y a une autre question à laquelle ils essaient de s’occuper pour le moment.

Les Sixers évoluent actuellement au Wells Fargo Center et partagent l’arène avec les Flyers de Philadelphie de la LNH. L’arène est plus conçue pour le hockey que pour le basketball et les Sixers essaient maintenant de trouver leur propre arène pour le basketball.

Selon The Philadelphia Inquirer, les Sixers se tournent vers Penn’s Landing:

Les 76ers de Philadelphie explorent la possibilité de construire une nouvelle arène de basket-ball à Penn’s Landing, et l’équipe fait pression sur les responsables locaux en faveur d’un plan pour aider à financer la construction avec le soutien des contribuables, a appris The Inquirer. La proposition ne manquera pas de déclencher un débat intense, le dernier d’une longue histoire de différends sur la façon de revitaliser le front de mer de la rivière Delaware et où installer les complexes sportifs à Philadelphie. L’équipe souhaite quitter le Wells Fargo Center, qu’elle partage avec les Flyers et appartient à Comcast Spectacor, d’ici la saison 2031, selon un document de planification consulté par The Inquirer. Le document est une ébauche de points de discussion rassemblés pour aider les efforts de lobbying des Sixers.

Les Sixers ont eu beaucoup de succès au Wells Fargo Center cette saison avec 29-2 sur le bois dur à l’intérieur de cette arène. Le fait qu’ils n’aient pas pu jouer à domicile en séries éliminatoires les a blessés car ils ont été balayés au premier tour par les Boston Celtics.