Actuellement, les arènes de la NBA ne sont pas utilisées car le monde s’adapte aux circonstances actuelles de la pandémie COVID-19. C’est également un moment important dans le monde car les élections générales approchent rapidement en novembre et les organisations commencent à utiliser ces arènes comme lieux de vote sûrs pour cette élection.

Les 76ers de Philadelphie et les Flyers de Philadelphie de la LNH, qui occupent tous deux le Wells Fargo Center, se sont associés pour utiliser l’arène comme lieu d’activités électorales liées à l’élection générale qui se tiendra en novembre.

« Nous remercions notre excellent partenaire, Comcast Spectacor, et les Flyers de Philadelphie pour leurs efforts visant à garantir que le Wells Fargo Center soit disponible pour servir de lieu où la communauté de Philadelphie peut exercer en toute sécurité son droit de vote », a déclaré le président des Sixers, Chris Heck via un communiqué de presse. «Les 76ers continueront de plaider pour un accès accru au vote et utiliseront notre plateforme pour faire le bien dans nos communautés.»

C’est un moment où le monde recherche le hasard alors que les questions de justice sociale sont au premier plan des États-Unis. C’est un moment important pour que tout le monde vote et fasse entendre sa voix pour l’avenir du pays.

«Face aux circonstances uniques créées par la pandémie COVID-19, notre organisation et les 76ers sont ravis de pouvoir soutenir la ville de Philadelphie dans ses efforts pour assurer une participation électorale pleine, juste, sûre et sécurisée. l’élection de l’automne », a ajouté Valerie Camillo, présidente des opérations commerciales des Flyers et du Wells Fargo Center. «Nous félicitons la NBA et les 76ers pour leur plaidoyer autour de ce problème et nous sommes heureux de pouvoir rendre notre installation disponible en fonction des besoins de la ville.»