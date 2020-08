Steve Kerr était coéquipier avec Michael Jordan. Il a remporté 72 matchs avec lui et trois championnats à ses côtés.

Stever Kerr a également remporté deux championnats avec Tim Duncan en tant que membre des San Antonio Spurs.

On pourrait penser que Jordan ou Duncan et les 11 championnats NBA entre les deux auraient suffi à convaincre Kerr que l’un des deux était le joueur le plus talentueux qu’il ait vu, mais cette distinction revient à Kevin Durant.

Durant a passé trois saisons avec les Warriors et a aidé l’équipe à atteindre trois finales consécutives de la NBA, à remporter des championnats consécutifs en 2017 et 2018.

Le fait que Kerr ait eu l’occasion d’entraîner Durant et de l’observer de près signifie que l’entraîneur-chef a eu amplement l’occasion de le voir jouer, et selon l’entraîneur, Durant est le joueur le plus talentueux qu’il ait jamais vu.

Kerr en a dit autant à Logan Murdock de The Ringer.

« Je dirais que Kevin est… quand on tient compte de tout, de la taille, de la vitesse, de l’athlétisme, je pense qu’il est le basketteur le plus talentueux que j’aie jamais vu de ma vie. »

Dans l’interview, Kerr a abordé un certain nombre de sujets, y compris ce que c’était que d’entraîner Durant et comment le joueur a abordé la tâche de modifier son style de jeu pour aider les Warriors à jouer au basket-ball gagnant.

«Il était très coachable. C’était une éponge, surtout la première année, il voulait apprendre un nouveau style… Je pense qu’il aimait vraiment jouer comme nous le faisions, et il était vraiment facile à entraîner. Quand une star facilite les choses, pour un coach de faire son travail, il laisse tout cliquer. Et donc, cette première année, je pense que l’une des raisons pour lesquelles nous étions si dominants était que nous avions cette dynamique à tous les niveaux entre Steph, Klay, Draymond, Kevin, nous avions tout aligné et tout le monde était à bord et cliquait, et c’était une conduite douce.

Ayant depuis quitté les Warriors pour signer avec les Brooklyn Nets, cela fait longtemps que les masses n’ont pas vu Durant sur un terrain de la NBA jouer à plein régime. Il a raté toute la saison 2019-20 après avoir rompu son tendon d’Achille lors de la finale de la NBA 2019, mais s’il est à proximité du joueur dont Kerr se souvient pour la dernière fois, les Nets auront peut-être une chance de canaliser une partie de l’énergie que les Warriors ont pu