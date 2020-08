Avec Gregg Popovich des San Antonio Spurs, l’entraîneur-chef des Warriors, Steve Kerr, a été l’un des critiques les plus virulents du président Donald Trump et de son administration.

Jared Kushner, gendre du président et conseiller principal, a critiqué LeBron James plus tôt cette semaine après que les joueurs de la NBA ont tenu une grève historique qui a provoqué la suspension temporaire de trois jours de matchs éliminatoires.

Entre autres choses, Kusher a insinué que les joueurs de la NBA ne devraient pas se plaindre de racisme parce qu’ils sont riches. Il a appelé LeBron James par son nom et le lendemain, il a suggéré qu’il se connecte personnellement avec James après avoir défié les joueurs de la NBA de «résoudre» le problème dont ils se plaignaient.

Vendredi, après deux soirées de réunions et de négociations entre les joueurs de la NBA et la ligue elle-même, la NBPA et la NBA ont publié une déclaration commune annonçant que le jeu reprendrait samedi.

Dans le communiqué, les organisations ont annoncé un accord qui renforcerait leur engagement envers la justice sociale et la répression des électeurs.

Quelques instants plus tard, Kerr s’en est pris à Kushner sur Twitter.

«Les joueurs, entraîneurs, dirigeants et propriétaires de la NBA travaillent si dur pour essayer de lutter contre le racisme et trouver des moyens d’améliorer notre pays. Jared, votre beau-père répand quotidiennement la haine et la division. Épargnez-nous votre conférence confuse et essayez d’apprendre au président à ne pas être raciste », a tweeté Kerr.

Ce n’est pas la première fois que Kerr se fait entendre sur le président de membres de son administration.

Ce ne sera probablement pas le dernier non plus.