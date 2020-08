L’entraîneur-chef des Golden State Warriors, Steve Kerr, est la dernière personnalité à avoir fait l’éloge du légendaire entraîneur de la NCAA Lute Olson, décédé jeudi.

Kerr, qui a lui-même joué sous Olson avec les Wildcats de l’Arizona, a évoqué son passage sous la tutelle de l’entraîneur du Hall of Fame via Twitter:

Il est difficile de dire à quel point Lute Olson représentait pour moi. C’était un entraîneur incroyable et un homme merveilleux. Faire partie de la famille de basketball de l’U of A a changé ma vie pour toujours.Je n’oublierai jamais l’entraîneur O, ces super nuits à McKale et tous mes coéquipiers. Merci Coach – je t’aime! pic.twitter.com/GUvtSFr9Lm – Steve Kerr (@SteveKerr) 28 août 2020

Steve Kerr a été recruté par les Wildcats en 1983, où il jouerait quatre saisons sous Olson. Kerr n’était pas le joueur le plus recruté à l’université, mais sous Olson, il est devenu l’un des meilleurs gardiens du pays. Le garde de 6 pieds 3 pouces a été nommé deux fois dans la première équipe All-Pac 12, ainsi que dans l’équipe du tournoi NCAA All-Region. Comme décrit ci-dessus, Kerr attribue à Olson un impact considérable sur sa jeune carrière.

Maintenant un entraîneur de premier plan lui-même, il ne serait pas surprenant qu’Olson ait également beaucoup d’influence sur la carrière d’entraîneur de Kerr.

Olson a passé 25 ans à entraîner les Wildcats et était l’homme à la barre lorsque l’Arizona a remporté son seul et unique titre NCAA en 1997. Kerr n’est que l’un des nombreux joueurs qu’Olson a aidé à développer en Arizona, avec d’autres noms de premier plan dont Mike Bibby, Gilbert Arenas, Jason Terry, Andre Iguodala et Damon Stoudamire, pour n’en nommer que quelques-uns. Olson est largement considéré comme l’un des plus grands entraîneurs de l’histoire de la NCAA.

Olson a été hospitalisé en 2019 en raison d’un accident vasculaire cérébral. Il a été transféré aux soins palliatifs au début de cette année. Nous offrons également nos plus sincères condoléances à la famille et aux amis d’une légende du sport.