Jay Williams, analyste de la NBA et ancien de Duke, a récemment partagé son évaluation initiale de l’ancien Blue Devil et de l’actuelle superstar des Boston Celtics, Jayson Tatum, parlant avec Brandon «Scoop B» Robinson sur le podcast «Heavy on Lakers with Scoop B».

L’ancien camarade Blue Devil tient Tatum en haute estime, mais n’est pas surpris par le bond en avant que le natif de Saint-Louis a réalisé en 2019-20.

« Il y a quatre ans, il était un étudiant de première année à l’université, entrant à Duke, » commença Williams.

«Jabari Parker faisait son truc dans la ligue à cette époque avec Milwaukee. J’ai regardé donner l’affaire pendant une heure d’affilée. Je ne parle pas de déménagements à l’université. Je parle des mêmes mouvements qu’il fait actuellement. «

«Il faisait à 17 ans. Je me souviens que quitter ce mec est spécial », a-t-il ajouté.

Pour beaucoup, le saut de Tatum est venu de nulle part, mais pour ceux qui ont suivi sa carrière comme Williams l’a fait, c’est beaucoup moins une surprise.

«La façon dont il jouait avant la pandémie, la façon dont il joue en ce moment, il sera dans la conversation MVP dans les années à venir. Il est peut-être l’un des meilleurs joueurs que nous aurons jamais à avoir enfilé l’uniforme de Duke.

«Il n’est pas si athlétique, mais ses compétences rappellent Grant Hill», a ajouté Williams.

C’est une comparaison assez solide dans l’ensemble, et ce n’est pas un petit éloge de la part de Williams étant donné la longue lignée de joueurs exceptionnels provenant de l’école que la plupart des fans de la NCAA aiment détester.