L’organisation Oklahoma City Thunder a annoncé mardi qu’elle organiserait des campagnes d’inscription des électeurs à l’intérieur de Chesapeake Energy Arena le samedi avant la date limite d’inscription.

L’inscription à l’aréna sera disponible de 10 h à 13 h. du 12 septembre au 4 octobre.

Les gens auront accès gratuitement aux ordinateurs, imprimantes, enveloppes affranchies et autres ressources de vote. Ils peuvent également demander des bulletins de vote par correspondance.

Les informations de vote seront également disponibles à l’aréna du lundi au vendredi de 9 h à 17 h. Les lundis à partir du 14 septembre.

Cela fait partie des réformes de justice sociale que le Thunder et le reste de la NBA ont convenues la semaine dernière après la grève des joueurs.

Avec l’initiative Thunder Vote, l’organisation espère souligner l’importance du vote et fournir des ressources pour aider plus de gens à voter.

«Il s’agit d’une initiative non partisane visant à garantir que tous les citoyens éligibles de notre communauté ont l’accès et le soutien dont ils ont besoin pour s’inscrire, voter et faire entendre leur voix lors de toutes les élections fédérales, étatiques et locales. C’est devenu une priorité permanente de l’organisation Thunder », a déclaré la vice-présidente des relations communautaires de Thunder, Christine Berney, dans un communiqué.

L’organisation tentera également d’encourager les gens à participer au recensement américain.

De plus, les bureaux des équipes seront fermés les jours des élections fédérales et des États afin de donner plus de temps au personnel pour voter ou faire du bénévolat sur les sites de vote.

«Le vote est une pierre angulaire absolue de notre démocratie et le Thunder est fier d’aider à diffuser le message sur l’importance de s’enregistrer et de voter», a déclaré Berny.