Note de l'éditeur: La NBA a reporté tous les matchs éliminatoires de la NBA au 26 août après que plusieurs équipes aient décidé de boycotter.

N’appelez pas cela un retour!

Après avoir entamé le troisième quart-temps à 8 pour 8 sur 3 points et ouvert une avance de 15 points, les Rockets de Houston semblaient prêts à remonter 3-1 et à mettre l’Oklahoma City Thunder au bord de l’élimination.

Mais à moins de quatre minutes de la fin du quart, Oklahoma City s’est rallié avec sa propre course et a réduit l’avance des Rockets à un point au début du quatrième quart. Ensuite, Houston est devenu froid, tirant 4-en-19 derrière l’arc sur le tronçon, et le Thunder a tenu bon pour gagner 117-114.

Maintenant, la série est à égalité 2-2 et les Rockets font face à un cinquième match décisif sans Russell Westbrook, qui a raté toute la série en raison d’une blessure au quad. Après deux avances consécutives en deuxième mi-temps des Rockets, le Oklahoma City Thunder les a-t-il compris? À quoi pouvons-nous nous attendre pour le cinquième match?

Oklahoma City Thunder

Billy Donovan et le Thunder d’Oklahoma City se sont finalement adaptés aux alignements de petites balles des Rockets et ont réalisé qu’ils pouvaient les battre à leur propre match.

Malgré l’avantage de taille d’Oklahoma City, Steven Adams a été pratiquement injouable dans cette série. Comme nous en avons discuté dans la répartition du match 3, les Thunder ont été surclassés de 13,4 points pour 100 possessions avec Adams au sol, et ils ne marquent que 0,992 points par possession. Après avoir fait en moyenne 30 minutes par match dans les jeux 1 à 3, Adams a joué 26 minutes de moins dans la série dans le match 4 et n’a joué que 2 minutes et 30 secondes au quatrième quart.

Bien que les Thunder ne jouent pas à la petite balle tout le match, leur alignement avec Chris Paul, Shai Gilgeous-Alexander, Dennis Schroder, Lu Dort et Danilo Gallinari a fait des merveilles pour leur attaque. Avec tout l’espacement nouvellement trouvé sans Adams sur le terrain, les défenseurs des Rockets ne peuvent pas rester constamment devant les gardes Thunder lorsqu’ils descendent – surtout sans la protection de la jante de Clint Capela,

OKC obtient ce qu’il veut en attaque. Dennis Schroder, Chris Paul et Shai Gilgeous-Alexander ont respectivement marqué 30, 26 et 18 points, ce qui illustre les difficultés des Rockets à les défendre au cours des deux derniers matchs. Avec Lu Dort fournissant une défense solide sur Harden et les gardes du Thunder atteignant le bord à volonté, OKC s’est donné une chance de gagner cette série.

Houston Rockets

Il va sans dire que la NBA est une ligue à ne pas manquer. Cependant, aucune équipe n’est définie par une variance de 3 points autant que les Houston Rockets.

Lorsque les Rockets ont commencé la deuxième mi-temps avec 8 contre 8 contre 3, il semblait qu’ils allaient gagner la victoire pour prendre une avance de 3-1 dans cette série. Mais tout comme le match 7 de la finale de la Conférence Ouest 2018 – dans lequel les Rockets ont raté 27 3 consécutifs – la variance s’est retournée contre eux.

Houston a tiré 5-en-26 le reste du match, y compris 4-en-19 au quatrième quart – et l’un de ces 3 a été le soulèvement de Daniel House au buzzer. Les Rockets ont terminé avec 35 ratés à 3 points, ce qui est la quatrième plus haute marque de l’histoire des séries éliminatoires. Bien que le style à haute variance des Rockets en fasse un prétendant au cheval noir, c’est aussi ce qui les tue lorsque la variance n’est pas de leur côté. Vivez par les 3; mourir par le 3.

C’est là que les Rockets manquent Russell Westbrook. Bien que les chiffres d’activation / désactivation suggèrent que l’absence de Westbrook a des conséquences négligeables, il y a beaucoup à dire sur le fait d’avoir une attaque équilibrée. Westbrook permet à Houston d’obtenir des paniers faciles en transition, ce que les Rockets n’ont pas bien fait pendant leurs pertes. Houston a marqué 15 points de rupture rapide combinés lors des jeux 1 et 2; les Rockets n’ont marqué que sept au cours des deux derniers matchs.

De plus, Houston n’a pas atteint la ligne des lancers francs aussi souvent qu’il le fait normalement. Les Rockets n’ont tiré que 10 lancers francs par équipe dans le quatrième match, ce qui est inférieur à la moyenne de Harden pour la saison (11,8). Si les Rockets espèrent gagner cette série, ils doivent compter sur plus qu’une simple variation de 3 points pour être de leur côté.

Analyse des paris

C’est devenu une série délicate à handicaper. Il semble que l’Oklahoma City Thunder ait découvert les Rockets avec leur alignement de petites balles. Cependant, les résultats pour les jeux 3 et 4 ont été décidés par un chiffre d’affaires des Rockets avec 24 secondes restantes et une variance de 3 points qui a mal tourné. Pour ces raisons, je ne vois aucune raison de jouer un côté. Mes chiffres font de ce jeu Rockets -3,25 donc je ne vois pas beaucoup de valeur contre la propagation.

Oklahoma City a fait des progrès offensifs. Si le Thunder continue à devenir petit, il devrait continuer à marquer efficacement. Le match 4 a été joué à un rythme d’environ 100 possessions, et je m’attends à un rythme similaire dans le match 5. Je m’attends à ce que Houston fasse un effort plus concerté pour atteindre la ligne de faute, et si les Rockets tirent un pourcentage normal de 3, alors je pense que cela dépasse le total.

Le choix: Plus de 223,5 (DraftKings)

