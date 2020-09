Cotes des paris Thunder vs. Rockets Game 7

Cotes du tonnerre

Cotes des fusées

Moneyline

Plus / Moins

Temps

21 heures ET

la télé

ESPN

Les deux plus grands mots dans le sport sont «Game 7.» Comment nous sommes arrivés ici est une histoire pour les âges.

Lorsque les Houston Rockets ont échangé Chris Paul contre Russell Westbrook pendant l’intersaison 2019, le message a été envoyé: Paul a dépassé son apogée et Westbrook est la meilleure option. Une chose est sûre, cette série devrait effacer les doutes sur la capacité de Paul à jouer à un niveau de star. Alors qu’Oklahoma City a été surclassé pendant de grandes parties de cette série, Paul a mené un improbable retour dans le sixième match pour éviter l’élimination.

Maintenant, la série est à égalité 3-3 et tout peut arriver.

Oklahoma City Thunder

L’histoire de la saison du Thunder a été leur jeu d’embrayage et il a été pleinement exposé dans le match 6. Paul a marqué 15 de ses 28 points au quatrième quart et a fait tous les jeux nécessaires pour maintenir la saison d’Oklahoma City en vie. En moins de six avec 4:19 à faire, Paul a fait un pas en arrière de 3 secondes pour égaliser le match. Compte tenu du temps qu’il reste, s’il rate un seul de ces coups, il est probable qu’Oklahoma City perdra.

Au lieu de cela, un déficit de six points s’est transformé en une autre victoire d’embrayage, ce qui est loin d’être une surprise pour une équipe qui avait une fiche de 30-15 en matchs d’embrayage en saison régulière et de 3-0 dans cette série. Une chose est sûre, si le match 7 se résume aux cinq dernières minutes et que le différentiel de points est de cinq ou moins, le Thunder a l’avantage.

Bien que le Thunder ait certainement l’avantage en matière de jeu d’embrayage, s’il y a quelque chose qui nuirait aux chances d’Oklahoma City d’avancer, c’est l’offensive. La défense d’Oklahoma City a été solide, gardant Houston hors de la ligne des lancers francs et limitée en points de transition, cependant, son incapacité à marquer de manière cohérente a été son talon d’Achille.

Le plus gros problème avec le Thunder est l’insistance de Billy Donovan à jouer à la fois Lu Dort et Steven Adams en même temps. Selon les données d’alignement de deux joueurs de NBA.com, Dort et Adams ont joué 12 minutes ensemble dans le sixième match et ont terminé avec une note nette de -22,6.

Bien qu’ils défendent certainement bien compte tenu de la cote défensive de 89,3, le Thunder ne marque que 66,7 points pour 100 possessions avec cette unité au sol. Avec Donovan à partir de cette formation, il met essentiellement le Thunder dans un trou à chaque match.

Houston Rockets

Avec 4:19 à jouer dans le sixième match, les Rockets avaient le tonnerre sur les cordes. Après un James Harden 3 points et une faute technique de Paul pour s’être plaint d’une charge de Dennis Schroder, OKC avait l’air presque terminé. Nous avions l’impression que nous pouvions lui attribuer huit points… jusqu’à ce que Houston ait des problèmes de rotation.

Les Rockets ont eu 22 chiffres d’affaires dans le sixième match, ce qui est le maximum qu’ils ont eu dans toute la série. Westbrook a retrouvé son chemin après une blessure au quad au moment le moins idéal.

Contrairement à Oklahoma City, qui a été magistral dans l’embrayage, les Rockets ont eu quatre revirements dans l’embrayage et Westbrook a eu deux de ses sept revirements avec moins de 1:42 à faire. Le poignard a été lorsque Westbrook a lancé une passe errante à Robert Covington, retournant le ballon avec 13,1 secondes à jouer et les Rockets en bas de deux.

Compte tenu du talent des Rockets en attaque, ils devraient gagner cette série, mais ils ne le feront pas s’ils continuent à se battre. L’un des facteurs les plus révélateurs de cette série est que les trois victoires des Rockets sont venues de 15, 13 et 34 points, alors que leurs pertes se sont produites dans des matchs serrés, mais ils n’ont pas pu en profiter.

Analyse des paris et sélection

De la façon dont cette série s’est déroulée, je n’ai aucun intérêt à jouer un côté. Même lorsque Houston a le contrôle d’un match, il a du mal à finir. Il avait la balle en haut de deux avec 24 secondes à jouer dans le troisième match, mais Mike D’Antoni n’a pas annoncé de temps mort. Cette décision a conduit à un chiffre d’affaires, puis à Oklahoma City 3 points pour prendre la tête. En règle générale, ce scénario aurait dû se terminer avec une faute de Houston et des lancers francs pour la couverture.

Le sixième match et la décision de jouer Westbrook dans l’embrayage alors qu’il se remettait d’une blessure étaient encore plus ahurissants. Houston est la meilleure équipe, mais à travers six matchs, cela n’a vraiment pas eu d’importance. Tout bien considéré, cette série aurait pu être répétée plusieurs fois.

Il y a cependant un autre angle. Comme nous l’avons vu dans Jazz-Nuggets Game 7, les jeux gagnant-gagnant sont laids. L’intensité, les nerfs, la durée de la série et la familiarité avec votre adversaire après avoir disputé six matchs ne sont pas une affaire de course à pied et de tir.

Cette même équipe des Rockets a déjà manqué 27 3 consécutifs dans un match 7 et cela ne me surprendrait pas si nous voyions Houston se retrouver du mauvais côté de l’écart de 3 points dans ce match également. Tout au long de cette série, Houston arrive à la ligne et marque en transition beaucoup moins que ses moyennes de saison.

En ce qui concerne Oklahoma City, il a continué à jouer ensemble Dort et Adams, ce qui a rendu son attaque plus facile à défendre.

Oddsmakers a ouvert ce total à 221,5, ce qui est inférieur à ce que nous avons vu tout au long de cette série, et il a depuis été misé à 217,5. Bien qu’une grande partie de la valeur ait été absorbée par le nombre, je pense que vous pouvez toujours vous sentir à l’aise avec des billets en dessous dans votre poche, à la fois en première mi-temps et en match complet.

Choix: Première mi-temps sous 110,5; Jeu complet sous 217.5