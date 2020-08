Les 76ers de Philadelphie ont eu eux-mêmes une saison 2019-2020 qu’ils aimeraient oublier après n’avoir atteint aucune des attentes qu’ils s’étaient fixées et avoir été balayés lors du premier tour des séries éliminatoires. Ce fut une saison dont ils peuvent tirer des leçons et progresser.

Maintenant que la saison est terminée, il est temps de revenir en arrière et de revoir la saison pour chaque joueur. Après avoir jeté un coup d’œil à Ben Simmons et Josh Richardson, nous passons à Tobias Harris.

Moyennes de la saison 2019-20

19,6 points 6,9 rebonds 3.2 passes décisives 47,1% pourcentage global 36,7% de profondeur

Les chiffres de Harris en saison régulière étaient ceux d’un All-Star limite. Il s’est amélioré en tant que joueur offensif d’une manière où il avait plus de mouvements dans son arsenal en dehors du dribble et son pourcentage de 3 points était respectueux après avoir pris un départ difficile du fond. Le problème est que les Sixers voulaient qu’il soit JJ Redick et il n’est pas ce type de tireur. On lui a également demandé d’être le plus proche à la place de Jimmy Butler et il l’a fait admirablement, mais il n’est certainement pas Butler.

Il a également fait des progrès défensifs. Ce n’est pas comme s’il s’était transformé en un défenseur du lock-out de quelque manière que ce soit, mais maintenant il est respectable à ce bout du terrain et il a utilisé sa taille et sa force pour déranger les attaquants adverses. C’est la partie bénéfique d’avoir Harris sur le périmètre. Sa rapidité en attaque fait de lui une arme et en défense, sa force est un gros avantage contre des adversaires plus coriaces.

De toute évidence, Harris a été un gâchis en séries éliminatoires. Il a eu beaucoup de mal à ne tirer que 2 pour 15 depuis le plus profond de la série et son premier tir au-delà de l’arc n’est pas venu avant le match 4. Il était agressif dans la série, mais il ne pouvait tout simplement pas faire de tirs. Il a en moyenne 15,8 points et 9,5 rebonds et il a tiré 38,3% du sol.

Harris a pris la relève en tant que chef de cette équipe et c’est là qu’il a eu son plus grand impact. Il a pris le relais en tant que voix de leur message de justice sociale et il a fait un bon travail en gardant l’équipe ensemble hors du sol en organisant des événements d’équipe. Tout cela est bon et ils peuvent aller de l’avant, mais pour 180 millions de dollars, les Sixers aimeraient plus de production sur le terrain.