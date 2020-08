Il n’y avait vraiment pas grand-chose dont les Philadelphia 76ers pouvaient être satisfaits lors de leur balayage des séries éliminatoires de la première ronde aux mains des Boston Celtics, mais leurs jeunes joueurs ont pu acquérir une bonne expérience en séries éliminatoires.

L’un d’eux était la recrue Matisse Thybulle qui a pu acquérir une expérience précieuse dans la défense de joueurs vedettes tels que Jayson Tatum, Jaylen Brown et Kemba Walker dans une situation de haute pression.

Thybulle a pu se mériter un début dans la série lors du match 2 après avoir remporté un succès contre Tatum dans le match 1, le maintenant à quatre points sur un tir de 2 en 9. Sa capacité à perturber un peu Boston était impressionnante pour un gars si jeune et à ses débuts en séries éliminatoires.

«Pour la première série éliminatoire de Matisse, je pensais qu’il avait fait un très bon travail en perturbant le plan de match de Boston et en défendant ces joueurs aux heures de grande écoute comme Jaylen Brown, Jayson Tatum, Kemba Walker», a déclaré le vétéran Tobias Harris. « C’est un joueur qui jouera un rôle dans n’importe quelle équipe de la NBA et un rôle pendant longtemps dans cette ligue en raison de sa capacité à se défendre et à être altruiste du côté offensif et à faire ce qui est demandé. »

Pour un gars comme Thybulle, cette expérience en séries éliminatoires va pouvoir l’aider à continuer sur la voie du succès en NBA. Son éthique de travail va être énorme pour lui et c’est quelque chose qui l’aidera pendant l’intersaison. Il devra continuer à ajouter à son jeu offensif pour vraiment avancer dans la ligue.

Cependant, sa défense est ce qui a vraiment marqué son avenir.

«Je pensais qu’il avait fait un excellent travail et je pense que le ciel est la limite pour lui pour aller de l’avant et pour comprendre qu’il a les outils et la capacité de réussir dans cette ligue», a ajouté Harris. «Je suis extrêmement fier de la façon dont il a joué dans cette série éliminatoire.»