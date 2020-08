NBA rebelles à nouveau après avoir dévoilé un nouvel abus policier aux États-Unis. A cette occasion, les événements se sont déroulés dans le Wisconsin, un État dans lequel Jacob Blake, un homme de 29 ans, a été abattu 7 fois par un policier. Les réactions du monde du sport nord-américain ont attendu et les premières et les plus vindicatives viennent du basket américain.

25 août 2020 à 00h03

CEST

.

Donovan Mitchell, du Utah Jazz, a « envoyé les play-offs en enfer » et a réclamé justice à travers ses réseaux sociaux: « Fuck jeux et play-offs. C’est déjà malade et un vrai problème. Nous voulons la justice. C’est fou, je n’ai pas de mots. Quel homme de merde. C’est pourquoi nous ne nous sentons pas en sécurité «

Mike Budenholzer, Entraîneur des Bucks, a souligné lors du match précédent contre le Magic que « Blake sera dans l’esprit des joueurs, des entraîneurs et des managers pendant le match d’aujourd’hui. Nous avons un jeu très important pour nous mais ce qui s’est passé est bien plus important que n’importe quel match ou entraînement à Orlando », a-t-il déclaré.

Dans le même ordre d’idées, la franchise du Wisconsin a publié une déclaration montrant son mécontentement face à ce qui s’est passé: « Les Bucks prient pour le rétablissement de Jacob Blake, abattu hier par un policier de Kenosha. Nos pensées vont à ses amis. et les familles « .

Des centaines de personnes sont descendues dans les rues de l’État du Wisconsin, dans le nord-est des États-Unis, après qu’un homme noir ait été abattu sept fois dans le dos par un policier lors de ce que les policiers ont qualifié d ‘«incident domestique». « . L’homme, qui a été identifié comme étant Jacob Blake, a été transféré dans un hôpital de Kenosha – où l’événement a eu lieu dimanche après-midi – et se trouve aux soins intensifs après avoir subi une opération d’urgence, selon informations de la chaîne ..

Son avocat, Ben Crump, a indiqué qu’il avait été abattu alors qu’il se trouvait à côté de sa voiture, à l’intérieur de laquelle se trouvaient ses trois enfants de 3, 5 et 8 ans.

Dans la ville de Kenosha, d’environ 100 000 habitants, des manifestants ont brisé des vitres et peint au siège du gouvernement local. De plus, un groupe d’entre eux s’est rendu au poste de police et a incendié plusieurs véhicules.

Les autorités, pour leur part, ont déclaré un couvre-feu d’urgence pour tenter de mettre fin aux troubles, tandis que la police a conseillé aux entreprises de la région de reconsidérer la fermeture plus tôt en raison du nombre élevé de vols et de vols enregistrés depuis la Dimanche dans le cadre des manifestations.

Par ailleurs, ce lundi l’Etat du Wisconsin a déployé la Garde nationale à Kenosha pour faire face aux manifestations et émeutes. Comme le rapporte Evers, un total de 125 soldats ont été déployés dans la ville.

Le gouverneur a expliqué que la mission de la Garde sera « de protéger les infrastructures de tout type de pillage et de vandalisme, ainsi que de protéger les pompiers qui effectuent des tâches de lutte contre les incendies, comme indiqué par le réseau NBC News.

« Il s’agit d’une mobilisation limitée de la Garde nationale dans le but de soutenir les besoins des autorités locales et de protéger les infrastructures et le mobilier urbain », a déclaré Evers.

L’incident s’est produit dans le contexte d’une augmentation des manifestations contre l’usage excessif de la force et la brutalité policière dans le pays, notamment après la mort de George Floyd et Breonna Taylor.

Le fils du président américain Donald Trump Jr. a condamné les manifestations et les a qualifiées d ‘«anarchie». Sur son compte Twitter, il a publié une série de vidéos de manifestants brûlant des voitures.

De son côté, le gouverneur du Wisconsin, Tony Evers, a condamné la fusillade. « Nous n’avons pas encore tous les détails, mais nous savons qu’il n’est pas le premier homme noir à être blessé ou tué par la police dans cet état ou ce pays », a-t-il déploré.