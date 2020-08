Celtics de Boston battre Rapaces de Toronto par 94-112 après le premier tour des Play-offs des demi-finales de la NBA Western Conference. Après ce match, le match nul est de 0-1 pour les visiteurs.

30/08/2020

Activé à 21:53

CEST

.

Au cours du premier quart, les visiteurs étaient les principaux leaders sur le terrain, en fait, ils ont obtenu une course de 16-2 pendant le quart et ont continué à gagner par 24 points (81-105) jusqu’à ce qu’ils terminent avec un résultat de 23-39. Plus tard, au cours du deuxième quart, les joueurs de l’équipe visiteuse ont augmenté leur différence, qui s’est terminée par un résultat partiel de 19-20. Après cela, les rivaux se sont immobilisés avec un 42-59 sur le tableau de bord.

Au troisième quart, l’équipe locale a comblé l’écart sur le tableau de bord et le quart s’est terminé sur un résultat partiel de 31-29 (73-88). Enfin, au cours du dernier quart-temps, l’équipe visiteuse a réussi à se distancer à nouveau sur le tableau de bord, avait une différence maximale de 20 points (90-110) et le quart s’est terminé sur un résultat partiel de 21-24. Après tout cela, les joueurs ont clôturé le tableau d’affichage du match avec un résultat de 94-112 en faveur de l’équipe visiteuse.

Le triomphe de Celtics de Boston il était dû en partie grâce à 21 points, deux passes décisives et neuf rebonds de Jayson Tatum et les 18 points, 10 passes et trois rebonds de Marcheur Kemba. Les 17 points, huit passes et six rebonds de Kyle Lowry et les 15 points, une passe et neuf rebonds de Serge Ibaka ils n’étaient pas assez pour Rapaces de Toronto A remporté le match.

Les équipes se retrouveront lors du prochain match du deuxième match de la série. Suivez le calendrier de la NBA dans son intégralité.