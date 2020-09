Ce soir, c’est le troisième match des demi-finales de l’Est entre les Raptors de Toronto et les Celtics de Boston, qui mènent à ce jour Boston par une course de 2-0. Les Raptors arrivent avec le besoin d’ajouter une victoire pour couper le set et, à ce stade, il serait très difficile de revenir de 3-0, alors que les Celtics comptent sur leur jeu pour obtenir une victoire qui rapproche l’équipe de la finale. de l’Est.

Les Raptors de Toronto n’ont pas pu faire leur match dans le deuxième match de ce match nul. A présent, beaucoup se demandent ce qu’il advient d’une équipe qui était extrêmement équilibrée en saison régulière et qui est maintenant incapable d’égaler ses chiffres dans ce match nul, ce qui affecte évidemment la confiance des joueurs. Malgré cela, tout le monde compte sur la résurgence de joueurs comme Pascal Siakam ou Kyle Lowry pour s’améliorer significativement en attaque et remporter une victoire aujourd’hui.

La tâche est très compliquée si vous passez en revue ce qui s’est passé lors du deuxième match de ce match nul; les Raptors n’étaient pas actifs en attaque, mais ils ont suffisamment bien travaillé en défense pour faire avancer le match et ont finalement été incapables d’arrêter Jayson Tatum, qui était de loin le meilleur joueur sur le terrain.

Boston Celtics, a un défi à relever, ajoute une troisième victoire qui serait pratiquement définitive dans ce tour. N’oubliez pas que les Raptors savent déjà ce que c’est que de jouer dans l’adversité la plus extrême et ont suffisamment d’expérience pour mettre les Celtics dans une situation difficile ce soir. Ce qui est assez certain, c’est que Boston est, en ce moment, suffisamment équilibré pour sécher l’adversaire dans son jeu de périmètre, considérant que Boston possède l’une des meilleures défenses du championnat.

En revanche, Jayson Tatum joue un match brillant, et s’il continue dans cette veine et que Gordon Hayward revient dans l’équipe, les Celtics auront un groupe capable de se battre pour tout, même pour le championnat NBA. Le joueur a marqué un total de 34 points et a donné six passes décisives dans le deuxième match, mais ses coéquipiers ne l’ont pas entièrement accompagné pendant l’ensemble du match en attaque, alors Toronto aurait une chance là-bas aujourd’hui.

Le match de ce soir peut nous montrer un changement de tactique de la part de Toronto en attaque et si l’équipe est capable d’ouvrir son jeu pour générer plus de chances de Lowry et Fred VanVleet, elle pourrait avoir sa chance d’obtenir ce tant attendu. première victoire. Si l’équipe accompagne une défense ordonnée, comme on le voit dans le match 2, cela pourrait faire une différence ce soir, donc nous nous rapprochons d’une première victoire des Raptors de Toronto.

Jeu: Toronto Raptors @ Boston Celtics

Pari: Raptors de Toronto (-1,0)

Cotes: 1.91

Mise: 5/10

Maison de paris: William Hill

____________________

Conseils: Jouez de manière responsable. Le jeu doit être compris comme un passe-temps et non comme un moyen de gagner de l’argent. N’utilisez jamais l’argent dont vous avez besoin ou pour recouvrer des dettes. Assurez-vous de bien comprendre les cotes avant de jouer. Vous pouvez apprendre tout ce que vous devez savoir sur les paris sportifs sur webapuestas.com.