Crédit:

David Sherman / NBAE via .. Sur la photo: Marc Gasol # 33 des Raptors de Toronto et Daniel Theis # 27 des Celtics de Boston.

29 août 2020 à 18h10 HAE

Cotes de la série Toronto Raptors contre Boston Celtics

Rapaces

Celtics

Gagnant de la série

-143

+116

Gagnez en 4

+1000

+1400

Gagnez en 5

+500

+700

Gagner en 6

+420

+500

Gagner en 7

+440

+500

Les Raptors de Toronto ont terminé cinq matchs devant les Boston Celtics dans la Conférence de l’Est pour attraper la tête de série n ° 2, mais ce sont les Celtics qui ont l’avantage de 3-1 dans les victoires en saison régulière. Le 7 août dernier, les C ont pris le dessus sur les champions en titre, gagnant par 22 points.

Sur le front des blessures, le garde des Raptors Kyle Lowry guérit d’une entorse de la cheville gauche, bien qu’il devrait jouer sur la base de notre outil Labs Insiders. Les Celtics n’auront pas Gordon Hayward pour le premier match, car il s’occupe de sa propre entorse de la cheville loin de la bulle.

Les parieurs considèrent cela comme une série serrée avec les Raptors répertoriés comme favoris de -143 (probabilité implicite de 58,8%) pour revenir à la finale de la Conférence Est. Selon eux, le résultat le plus probable est que les Raptors gagnent en six +420.

Vous pouvez consulter le calendrier de cette série, y compris les cotes du premier match ci-dessous.

Raptors vs Celtics Game 1 chances

Cotes des rapaces

+2 [BET NOW]

Cotes Celtics

-2 [BET NOW]

Moneyline

+ 112 / -132 [BET NOW]

Plus / Moins

216 [BET NOW]

Temps

Dimanche, 13 h ET

la télé

ESPN

Calendrier des éliminatoires des Raptors vs Celtics

Jeu 2: 1 septembre

Jeu 3: 3 septembre

Jeu 4: 5 septembre

Jeu 5: 7 septembre (si nec.)

Jeu 6: 9 septembre (si nec.)

Jeu 7: 11 septembre (si nec.)