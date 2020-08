Cotes Trail Blazers contre Lakers

Cotes des Trail Blazers

+13,5 [BET NOW]

Cotes des Lakers

-13,5 [BET NOW]

Moneyline

+ 700 / -1430 [BET NOW]

Plus / Moins

223,5 [BET NOW]

Temps

21 heures ET

la télé

TNT

Cotes à partir du vendredi soir et via DraftKings. Obtenez jusqu’à 1000 $ de bonus d’inscription chez DraftKings aujourd’hui ou consultez plus d’offres et de critiques pour le meilleurs paris sportifs en ligne.

Bon, ce fut vraiment plaisant le temps que cela a duré.

Les Portland Trail Blazers ont connu une formidable course dans la bulle d’Orlando. Damian Lillard a dit que ça ne valait pas la peine de venir s’ils n’allaient pas gagner des matchs, et Portland a gagné beaucoup de matchs. Ils ont remporté huit de leurs 10 premiers à Orlando, battant Memphis à la tête de série n ° 8 et même bouleversant les Lakers lors du premier match.

Et puis ils ont manqué d’essence.

Si vous avez regardé Portland jouer ces deux derniers matchs, vous pouvez presque voir les vapeurs des Blazers. Ils n’ont plus rien, surtout en seconde période, et maintenant il leur manque aussi Damian Lillard. Dame est absent pour au moins le cinquième match avec une entorse au genou, et à moins que les Blazers ne réalisent un miracle sans lui, ce sera la fin de leur course inspirante.

Consultez notre page gratuite de cotes NBA, qui affiche automatiquement la meilleure ligne pour chaque match. Abonnez-vous à notre nouvel outil NBA Insiders chez FantasyLabs pour battre le marché avec nos projections de joueurs de pointe, nos nouvelles sur les blessures et nos seuils de paris.

Portland Trail Blazers

Aucune équipe de la NBA n’avait besoin de reprendre son souffle plus que les Blazers, qui disputaient des matchs éliminatoires presque à élimination directe pendant trois semaines consécutives et dont les partants étaient en lambeaux. Mais même le reste supplémentaire ne peut pas sauver Portland maintenant.

Vous vous souvenez quand les Blazers ont remporté le premier match et nous avons pensé qu’ils pourraient réellement avoir une chance dans cette série? Il s’avère que les Lakers ont raté de peu un milliard de tirs. C’est Portland qui a raté tous les coups depuis. Les Blazers ont joué 13 trimestres significatifs cette série. Ils ont marqué 30 points au cours d’un seul de ces trimestres, et c’était le tout premier.

Lillard est le meilleur joueur de cette liste d’un mile. C’est pourquoi il était le MVP de Bubble, et c’est pourquoi Portland n’a aucune chance sans lui. N’oubliez pas, les Blazers manquent maintenant de trois partants, avec Trevor Ariza et Zach Collins également absents. Portland est juste dépassé sans Dame. Ils étaient dépassés par lui.

C.J. McCollum a eu du mal dans les matchs où il est obligé de courir le point, et Anfernee Simons a été un désastre toute la saison. Ce sera un long match de ces deux-là et Carmelo Anthony à tour de rôle, jacking iso jumpers tout le match. À moins que l’un d’eux ne devienne chaud, et je veux dire vraiment chaud, cela pourrait être fini rapidement.

les Lakers de Los Angeles

Les Lakers ne marquent toujours pas bien, surtout compte tenu de la faiblesse de la défense des Blazers, mais ils remportent cette série avec une défense exceptionnelle. Portland manque des coups, mais crédite LA pour les avoir poussés dans de mauvais coups et pour avoir limité Dame autant qu’ils le faisaient avant sa blessure.

Anthony Davis a discrètement dominé la série avec une attaque efficace et une défense exceptionnelle, et LeBron James réalise en moyenne un triple-double en quatre matchs. Habituellement, les Lakers ont besoin de leurs joueurs pour frapper suffisamment de coups pour que les deux superstars n’aient pas à faire les choses seules, mais contre Portland sans Dame, seuls The Brow et LeBron devraient suffire.

Et n’oubliez pas – Portland a peut-être eu besoin de prendre une pause, mais le vieil homme LeBron vient de prendre une demi-semaine de congé aussi, et il sait qu’il aura encore une demi-semaine une fois qu’il s’occupera des affaires ici.

Analyse des paris

Les Lakers vont gagner et clôturer cette série. À moins que C.J., Melo et Gary Trent Jr. aient très chaud et que les Lakers redeviennent glacés, il n’y a tout simplement pas d’autre chemin vers une victoire à Portland. Avec l’autre série de la Conférence Ouest soudainement compétitive, c’est une chance pour les Lakers de prendre un sérieux avantage en matière de repos, et LeBron sait à quel point cela sera précieux. Trop précieux pour déconner.

Il y a un accessoire que j’aime dans ce jeu, et c’est un pur instinct. Je suis partout sur les points de Carmelo Anthony. À 36 ans, cela pourrait bien être le dernier match de Melo, et c’est contre son copain LeBron. Portland n’a plus d’options. Qu’est-ce qui va empêcher Melo de prendre 20 ou 25 coups en sortant? Honnêtement, ils ne peuvent pas placer le point d’appui de Melo assez haut. Plus de 17,5? Sérieusement? Je m’attends à ce qu’il marque dans les années 20.

En fin de compte, je ne m’attends pas à ce que ce soit compétitif. J’aime que les Lakers mettent effectivement fin aux choses à la mi-temps, alors je joue à LA -8.5 en première mi-temps. Je ne veux pas rater la couverture de la porte arrière plus tard, une fois que Dion Waiters et J.R. Smith protégeront mon avance. Je m’attends à ce que les Lakers mènent à deux chiffres à la mi-temps, donc je jouerais jusqu’à -9.

Les choix: Lakers -8,5 1H | Carmelo Anthony plus de 17,5 points

[PariezmaintenantsurFanDuel[BetnowatFanDuelet obtenez un pari sans risque de 500 $.]