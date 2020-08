Nom: Ty Lue

Âge: 43

Expérience: 4 ans comme entraîneur-chef à Cleveland; quatre ans comme assistant à Boston, Los Angeles; un an en tant qu’entraîneur-chef associé à Cleveland

Dossier de coaching: 128-83 en saison régulière, 41-20 en playoffs, 1 titre NBA

Aperçu

L’affirmation de David Griffin après le licenciement d’Alvin Gentry selon laquelle les Pélicans sont le poste le plus attrayant de la NBA sera probablement mise à l’épreuve s’ils sont intéressés par Ty Lue. Actuellement le nom le plus en vogue sur le marché du coaching, Lue sera un nom très recherché pour de nombreuses équipes avec des ouvertures, notamment dans les Brooklyn Nets et les Philadelphia 76ers.

Les deux franchises ont un état d’esprit très différent de celui des pélicans. Les deux ont une paire de superstars et se concentrent sur la compétition non pas pour les places en séries éliminatoires, mais pour les titres. Lue a un titre NBA à Cleveland, menant LeBron James, Kyrie Irving et Kevin Love devant les Warriors en 2015-16. Il a également mené les Cavaliers à deux autres apparitions en finale les années suivantes avant d’être renvoyé six matchs dans sa première saison sans James.

Alors que les Sixers et les Nets peuvent offrir une situation différente, ce qu’ils ne peuvent pas offrir, c’est une relation que David Griffin et Lue ont établie à Cleveland. Ensemble, les deux équipes ont formé autour de James pour se rendre à plusieurs reprises en finale. Ce n’est qu’après le départ de Griffin que Lue a été renvoyée.

Une connexion et une relation avec le front office sont-elles suffisantes pour que Lue sacrifie une chance de remporter un titre pendant plusieurs saisons alors que les pélicans continuent de progresser jusqu’à ce stade?

Style de coaching

Alors que les équipes Cavalier sous Lue étaient des mastodontes offensives, Lue est généralement considérée comme un entraîneur-chef de la défense. Lue était capable de créer des infractions qui reposaient fortement sur l’éclat de James et Irving, mais qui ont eu un succès fou.

Son travail défensif, cependant, pourrait se résumer à la façon dont ses équipes ont souvent basculé un interrupteur en séries éliminatoires. Lors de sa dernière saison complète avec les Cavaliers, l’équipe est passée de la 21e position défensive de la ligue avec une note défensive de 109,7 à la quatrième meilleure défense avant la finale.

Pour les Pélicans, la défense était souvent facultative cette saison alors qu’ils se classaient 21e au classement défensif. C’est un manque de défense qui a coûté à l’équipe une chance aux séries éliminatoires à l’intérieur de la bulle. Lue serait certainement en mesure d’intervenir et d’aider sur ce côté du terrain. Offensivement, son approche du rythme et de l’espace qu’il a utilisée avec les James-Irving-Love Cavaliers ne différerait pas trop du système de Gentry cette année.

Il fournirait à l’équipe à la fois un entraîneur convivial pour les joueurs et un entraîneur qui responsabiliserait l’équipe. Il imposerait le respect après avoir passé presque chaque année en NBA en tant que joueur ou entraîneur depuis 1998-99.

Comment il s’intégrerait à Lonzo Ball

Il est difficile de voir exactement comment l’attaque dirigée par Lue aiderait Ball compte tenu de la construction des équipes Cavalier. Irving n’a rien à voir avec Ball et en une saison, Cleveland n’avait pas Irving, James avait un taux d’utilisation de 31,6%.

Lue est l’un des meilleurs assistants de la ligue depuis plus longtemps qu’il n’a été l’entraîneur-chef. Il a de l’expérience dans le développement des joueurs, mais il a également eu la chance de se retrouver avec des équipes qui défient le titre plutôt que d’en reconstruire.

En supposant qu’il appliquerait son attaque de rythme et d’espace à la Nouvelle-Orléans, cela conviendrait au style de jeu de Ball en tant que gardien de tempo. Mais la dernière fois que Lue a eu un jeune meneur de jeu pour aider à mouler, son mandat a duré les six matchs de la saison 2018-19.