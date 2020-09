Les 76ers de Philadelphie ont officiellement un choix au repêchage de la première ronde grâce à l’aide du Thunder d’Oklahoma City et à leur succès surprenant. Le top 20 des choix protégés dus à Philadelphie a atterri à 21, ce qui signifie que le choix se transmet et que les Sixers se tournent maintenant vers le repêchage.

Il y a quelques itinéraires que les Sixers peuvent emprunter pendant ce repêchage, mais l’itinéraire le plus populaire – et le plus nécessaire – serait le besoin de tir et d’espacement pour Philadelphie. Il était clair que leur plan pour aller grand n’a pas fonctionné et les Sixers doivent maintenant trouver le tir.

Dans un projet de simulation réalisé par les gens de HoopsHype, l’option la plus populaire pour les Sixers est Tyrell Terry, le tireur de Stanford.

Les 76ers de Philadelphie ont une faiblesse flagrante, manquant de suffisamment de tireurs pour espacer le sol d’une manière nécessaire à la NBA moderne. Tyrell Terry est peut-être le meilleur jeune espoir de tir de cette classe, un brillant joueur de 19 ans qui a tiré 40,8% au-delà de l’arc pendant sa première année. Son intelligence de basket-ball est à travers le toit car il avait le plus haut «bon taux de possession» de tous les gardes de cette classe. Il a également «battu un record» pour BBIQ mesuré par plusieurs équipes de la NBA.

Les Sixers n’ont pas pu jeter une pierre dans l’océan contre les Celtics de Boston alors qu’ils étaient éliminés des séries éliminatoires. Un enfant comme Terry peut entrer et fournir un impact instantané et donner à Joel Embiid, Ben Simmons et Al Horford un peu d’espace pour respirer et opérer en offensive.