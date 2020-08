Jazz de l’Utah a réussi à gagner devant Pépites de Denver 129-127 lors du quatrième match des Play-offs du premier tour de la NBA Western Conference. Après ce match, l’égalité demeure avec un résultat de 3-1 pour Jazz de l’Utah.

Le premier quart-temps a connu plusieurs changements de leader sur le tableau de bord jusqu’à la conclusion par un 33-36. Après cela, au cours du deuxième trimestre, les joueurs de Jazz de l’Utah Ils ont comblé l’écart sur le tableau de bord, qui s’est terminé par un résultat partiel de 31-29. Après cela, les équipes ont accumulé un total de 64 à 65 points avant la pause.

Au cours du troisième quart-temps, les joueurs d’Utah Jazz ont réussi à récupérer des points jusqu’à ce qu’ils reviennent dans le match, ils ont atteint une différence de huit points (91-83) jusqu’à ce qu’ils terminent avec un résultat partiel de 33-24 (et un 97-89 au total). Enfin, dans le dernier quart-temps, l’équipe visiteuse a de nouveau comblé l’écart sur le tableau de bord, même si ce n’était pas suffisant pour gagner le match et le quatrième s’est terminé sur un résultat partiel de 32-38. Enfin, le match s’est terminé sur un score final de 129-127 pour les joueurs de l’équipe locale.

Parallèlement à tout cela, les joueurs de Jazz de l’Utah qui se sont le plus démarqués lors de la confrontation ont été Donovan Mitchell et Mike Conley, qui a obtenu 51 points, sept passes et quatre rebonds et 26 points, quatre passes et un rebond respectivement. De son côté, l’équipe visiteuse s’est démarquée Jamal Murray et Nikola Jokic pour ses actions dans le jeu, avec 50 points, sept passes et 11 rebonds et 29 points, six passes et sept rebonds respectivement.

Lors de la prochaine réunion du Jazz de l’Utah votre rival sera à nouveau Pépites de Denver, qui jouera dans le Complexe Espn Wide World of Sports dans le cinquième match de la série.