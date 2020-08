Pépites de Denver a réussi à gagner devant Jazz de l’Utah par 107-119 lors du sixième match des Play-offs du premier tour de la Conférence Ouest de la NBA. Avec ce résultat, la série est à égalité en attendant le prochain tour (3-3).

31/08/2020

On à 05:33

CEST

.

Au premier quart-temps, il avait l’équipe locale comme dominateur, élargi l’écart à un maximum de 10 points (26-16) jusqu’à terminer avec un résultat de 36-30. Plus tard, au deuxième trimestre, l’équipe visiteuse a réussi à surmonter le résultat.En fait, l’équipe a réalisé un 10-2 partiel au cours du trimestre et a atteint une différence de 10 points (49-59) au cours du trimestre, qui s’est terminé par un résultat partiel de 20-31. Après cela, les joueurs ont atteint la pause avec un 56-61 sur le tableau de bord.

Au cours du troisième trimestre, les visiteurs ont réussi à se distancer sur le tableau de bord, faisant la différence maximale (neuf points) à la fin du trimestre pour conclure avec un résultat partiel de 23-27 (et un 79-88 au total). Enfin, au cours du dernier trimestre Pépites de Denver il a encore augmenté sa différence, est venu gagner par 14 points (95-109) et le quatrième s’est terminé avec un résultat partiel de 28-31. Enfin, les joueurs ont clôturé le tableau d’affichage du match avec un score de 107-119 en faveur des visiteurs.

Pendant le match, Pépites de Denver a remporté la victoire grâce à 50 points, six passes et cinq rebonds Jamal Murray et les 22 points, neuf passes et quatre rebonds de Nikola Jokic. Les 44 points, cinq passes et six rebonds de Donovan Mitchell et les 21 points, six passes et cinq rebonds de Mike Conley ils n’étaient pas assez pour Jazz de l’Utah pourrait gagner la partie.