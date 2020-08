Un nouveau rendez-vous avec la NBA nous amène au jeu que jouent les Utah Jazz et Denver Nuggets ce soir pour une place dans la prochaine phase de la compétition. Les Jazz sont à une victoire de se rendre à la deuxième phase des Playoffs s’ils remportent leur cinquième match aujourd’hui après quatre matchs disputés. Le premier match était pour Denver par 135-125, tandis que l’Utah a pris le deuxième par 124-105, le troisième par un résultat de 124-87 et le quatrième par un résultat de 129-127; Si vous gagnez aujourd’hui, passez au tour suivant, c’est aussi simple que difficile.

Utah Jazz, après avoir perdu le premier match, a réussi à renverser la situation en remportant les trois derniers matchs pour remettre l’égalité sur les rails, en grande partie grâce aux performances mémorables que Donovan Mitchell nous laisse dans ces séries éliminatoires. Si les Jazz gagnent aujourd’hui, ils se qualifient pour les demi-finales de la Conférence Ouest et s’ils perdent, ils ont une nouvelle opportunité lors du prochain match. Dans le quatrième match, Donovan Mitchell a été le meilleur buteur du Jazz avec un total de 51 points, quatre rebonds et sept passes.

Les Jazz se sont positionnés hier comme la deuxième meilleure équipe en attaque depuis qu’il se joue à Orlando car ils marquent en moyenne 125,5 points par match, alors qu’ils sont neuvième en rebonds, huitième en passes décisives donnant une moyenne de 22,8 par jour et, en plus, Ils sont neuvièmes en défense car ils limitent leurs adversaires à 113,5 points cette année. Le meilleur buteur de l’équipe, bien sûr, est Donovan Mitchell avec une moyenne de 39,5 points (ce n’est rien), 4,5 rebonds et 5,8 passes décisives, tandis que Mike Conley ajoute 26,5 points et Jordan Clarkson contribue 19,8 points.

Les Denver Nuggets ont commencé cette égalité de la meilleure façon possible, en gagnant, mais trois matchs plus tard, ils sont sur le point d’être éliminés de ces séries éliminatoires même si Jamal Murray a du mal à marquer le même point ou plus que Mitchell. Lors de la dernière défaite, le joueur a marqué 50 points, obtenu 11 rebonds et donné sept passes décisives. L’équipe arrive avec le besoin de gagner pour étirer l’égalité un autre match.

Lors de leur séjour à Orlando, les Nuggets sont huitièmes en attaque avec une moyenne de 113,5 points, alors qu’ils sont douzième en rebonds, neuvième en passes décisives donnant une moyenne de 22,5 par jour et, ils sont également quinzième en défense car ils permettent aux rivaux de marquer un moyenne de 125,5 points par nuit. Le meilleur buteur de l’équipe est Jamal Murray avec une moyenne de 28 points, six rebonds et 6,5 passes décisives, tandis que Nikola Jokic ajoute 25,3 points et 8,3 rebonds.

Il s’agit d’une réponse aux besoins et donc difficile à prévoir. L’Utah est revenu à la vie en attaque, tandis que la défense de Denver a complètement coulé. Le retour de Conley de son absence lors des deux premiers matchs a donné au jeu Jazz un éclat particulier. Quoi qu’il en soit, nous regardons de plus près les qualifications de l’Utah Jazz ce soir.

Jeu: Utah Jazz @ Denver Nuggets

Pari: Utah Jazz (-3.0)

Cotes: 1.91

Mise: 5/10

Maison de paris: William Hill

____________________

Conseils: Jouez de manière responsable. Le jeu doit être compris comme un passe-temps et non comme un moyen de gagner de l’argent. N’utilisez jamais l’argent dont vous avez besoin ou pour recouvrer des dettes. Assurez-vous de bien comprendre les cotes avant de jouer. Vous pouvez apprendre tout ce que vous devez savoir sur les paris sportifs sur webapuestas.com.