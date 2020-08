C’est une journée émouvante pour les Lakers de Los Angeles et le monde du basket dans son ensemble, car Kobe Bryant aurait dû fêter son 42e anniversaire dimanche.

Bryant a été tué dans un accident d’hélicoptère le 26 janvier, avec sa fille Gianna et sept autres personnes. C’était un événement dévastateur et insoupçonné et qui a secoué tout le monde.

La légende des Lakers est partie depuis près de huit mois, mais sa présence occupe une place importante dans la NBA avec des joueurs comme LeBron James admettant qu’ils pensent toujours à lui au quotidien. L’impact de Bryant sur le jeu de basket-ball ne peut être sous-estimé car il a servi de modèle à d’innombrables joueurs à venir et actuels.

Pour son anniversaire, Vanessa Bryant s’est rendue sur Instagram pour publier un message sincère sur son mari.

Vanessa a écrit à Kobe 🥺 # MambaForever pic.twitter.com/ixdlhp7X46 – Lakers Nation (@LakersNation) 23 août 2020

Vanessa a utilisé sa plate-forme pour souligner la vie de son défunt mari, en publiant un autre message réconfortant le jour de la fête des pères. L’amour de Bryant pour sa famille et ses filles était pleinement visible après sa retraite du basket-ball, souvent vu entraîner l’équipe de basket-ball de Gianna et passer plus tard du temps de qualité avec eux pendant ses jours de repos.

Lors de la reprise de la NBA, les joueurs se sont assurés d’amplifier le mouvement Black Lives Matter, et Vanessa a également publié une photo de Kobe portant un maillot « Je ne peux pas respirer » montrant qu’il soutenait la réforme sociale et le changement aux États-Unis.

Cette année a été difficile pour tout le monde en raison de la pandémie de coronavirus (COVID-19), mais la famille Bryant a également dû lutter contre la mort de Kobe et Gianna. Vanessa s’est montrée ferme publiquement et ses paroles ces derniers mois rappellent que tout le monde peut transformer quelque chose de négatif en positif, en suivant le mantra populaire «Mamba Mentality» pour lequel Kobe était connue.

Bien que ce soit la première fois que le monde doit célébrer l’anniversaire de Bryant sans lui ici, il restera toujours dans les mémoires pour sa carrière emblématique de basket-ball et l’amour qu’il avait pour Vanessa et leurs filles.

Nike célèbre la «Semaine Mamba» en l’honneur de Kobe Bryant

Dans un effort pour reconnaître l’héritage et le travail de Bryant, Nike a organisé la «Semaine Mamba». Au cours de la semaine, Nike sortira des vêtements et des chaussures.

Nike a lancé la célébration avec la sortie de Kobe V Protro «Big Stage» de Bryant le jour de son anniversaire, un hommage à la chaussure que l’icône des Lakers portait lors de sa course au titre en 2010.

Êtes-vous abonné à notre chaîne YouTube? C’est le meilleur moyen de regarder des interviews de joueurs, une couverture exclusive d’événements, de participer à des émissions en direct, et plus encore!